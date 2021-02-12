網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

不論是去鋪有榻榻米的餐廳或到別人家拜訪作客，生活日常中不免會有脫鞋的時候，別小看這個脫鞋動作，從一個人的擺放鞋子習慣，竟能看出對方的真實個性！近來網上流傳一個「脫鞋方式」心理測驗，來測測看自己是哪一種，下次也能偷偷觀察一下剛認識的朋友潛在性格是哪種。

【測驗問題】

平時回到家，在門口脫下鞋子後，你都怎麼擺放鞋子？請從以下選出最常擺放的方式。

1：鞋尖朝著進來的方向整齊擺好



2：維持脫掉的樣子



3：鞋尖朝著門口擺好



4：讓同住的人幫忙擺



【選擇解答】



1：鞋尖朝著進來的方向整齊擺好

這類型的人通常在待人處事上比較圓融周到，會照顧他人的感受，做事時常會考慮大家的需求，處事能力也很成熟，能在各方面協調的很好，盡量找出能滿足多數人的最佳平衡方式，因此通常很受歡迎。但誰都不得罪的態度也會讓有些人覺得你有雙面討好的感覺，摸不清你是真心還虛情假意。

2：維持脫掉的樣子

這類型的人通常個性比較自由奔放，但做事也比較衝動，是會努力追求自我欲望的類型。為了追尋心中所想目標，是願意努力付出不怕苦，並堅持到最後，這種堅定自我信念的態度，發揮在對的事情上是不錯的，但注意別事事都這樣固執己見，畢竟你不可能每件事都判斷正確，如果再不熟悉的事物上堅持己見，小心可能會狠摔一跤。

3：鞋尖朝著門口擺好

習慣將鞋尖朝著門口處擺好的人，通常是先苦後樂、喜歡追求完美類型的人，做任何事都要先有妥善的準備，這本來是好事，但因為不僅對自己要求多，對工作夥伴、同事也會有所要求，加上思慮較多，不太會把情緒表現在臉上，容易讓別人產生誤解，因此在職場上一不小心就容易樹立敵人。所以有時候待人注意別嚴苛，也不要太壓抑情緒，偶爾稍微卸下肩上的負擔、試著表露自己的情緒，或許會收穫不錯的反饋喔！

4：讓同住的人幫忙擺

這類型的人比較隨心所欲，不太按所謂的人生規劃或社會規則來走，通常會以自己內心所想，一個勁地埋頭去做，優點是不容易受到他人影響，可能會有讓人意想不到的獨特成就。但也因為比較以自我為中心，只在意自己的目標，常會忽略周遭人的感受、看法，而容易給人很任性、甚至自私的印象，可能會讓不少人對你避之唯恐不及。

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