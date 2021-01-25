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小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚！原來頭髮分線也有學問

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▲▼小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚 。（圖／翻攝自IG）

▲變美有秘訣，就從睡前小動作做起。（圖／翻攝自IG/ahc.official、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前《小紅書》有篇精緻女生的睡前小習慣，引起大家熱烈討論。我們都知道顏值是天生，但不少長得漂亮的女生依然用心的提高自己的精緻度，睡前有哪幾點需要注意，一起來看看！

#晚上11點前入睡

如果可以的話，請盡量早點睡覺，讓睡眠時間至少拉長至7-8小時，擁有充足的睡眠是讓膚況穩定的重點之一。

#睡前塗抹護唇膏

冬季天氣乾燥，即便補充足夠水分，雙唇仍有乾燥脫皮的困擾，現在女生習慣用各種唇色來搭配整體造型，卻忘了雙唇的潤澤度需要做好，建議在睡前厚塗一層，第二天醒來雙唇柔潤，讓上色後的雙唇看起來更美。

#晚上認真刷牙

女生若擁有一口白牙，更能彰顯氣質，長的漂亮若是忽略日常清潔習慣，可是會大扣分的喔！

▲▼小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚 。（圖／翻攝自IG）

#睡前泡腳

新陳代謝對女生來說很重要，代謝好不僅肌膚素質好，連胖也胖不起來，晚上泡腳增進體內新陳代謝，更能幫助入眠。

#改變頭髮分線位置

想要髮根蓬鬆自然有法寶，如果你平常是3：7分邊，睡前請換個方向變成7：3，睡醒撥回能讓髮根變得蓬鬆，利用夜晚改變分線位置，也能讓頭髮分線較不明顯，白天出門只要簡單整理就很自然有型。

▲▼小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚 。（圖／翻攝自IG）

#一定要塗眼霜

女生除了做好日常的夜間護膚外，眼周的護理尤其重要，學習或是工作時，長時間接觸3C或是手機，容易使雙眼疲憊，要知道若是眼睛沒顧好就顯老，建議每天都要塗眼霜，必要時後眼膜和熱敷眼罩交替使用。

►代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法，怪不得瘦子都愛喝水

關鍵字：

變美習慣, 睡前, 精緻女生

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