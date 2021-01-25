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徐睿知「仙氣羽毛裝」開衩尺度破表！　玄彬深色西裝緊實身材藏不住

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記者鮑璿安 ／台北報導

南韓APAN Star Awards頒獎典禮在23日登場，女星徐睿知身穿高開衩白色禮服亮相，一雙修長美腿若隱若現，胸口點綴飄逸的羽毛元素，更是讓仙氣發揮至極。而男星玄彬也在認愛後首次露面，果然憑藉《愛的迫降》抱回大獎，一身低調卻英挺的深藍色西裝，輕鬆帥出天際。

▲▼徐睿知、玄彬 。（圖／CFP）

▲徐睿知穿上Vivienne Westwood白色禮服，高開衩大秀美腿。（圖／CFP）

女星徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中的造型亮眼，每每亮相頒獎典禮都讓粉絲大飽眼福，此次她穿上Vivienne Westwood白色禮服，簡潔的平口設計，在徐睿知演繹之下優雅中不失霸氣，最吸睛的莫過於胸前的羽毛元素，在纖瘦的鎖骨下方位置飄逸不斷，將仙氣提升到最高點。而俐落的修身剪裁完美包裹她的螞蟻腰身材，再加上超高開衩裙襬設計，憑藉一雙筆直長腿順勢壓倒全場。

▲▼徐睿知、玄彬 。（圖／CFP）

▲玄彬以Saint Laurent深色套裝登場 。（圖／CFP）

男星玄彬憑藉《愛的迫降》順利獲獎，一身Saint Laurent深色套裝，英挺的剪裁線條勾勒他的緊實身材，加上細長領帶與黑色襯衫相呼應，即便顏色偏暗，整個人仍是散發光芒，搭配一張精緻臉孔，讓觀眾著迷不已。

▲徐睿知 。（圖／CFP）

▲徐睿知去年10月出席釜日電影節紅毯，一套ALEX PERRY黑色禮服讓人印象深刻 。（圖／CFP）

回顧徐睿知去年（2020年）10月出席釜日電影節紅毯，不同於此次的白色簡潔風，以ALEX PERRY黑色禮服登場，深U巧妙露出豐滿上圍，中低伴隨兩側微微聳起包覆，簡直火辣破表，再加上美腿點綴，該套造型至今都讓粉絲難忘。

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關鍵字：

南韓, APAN Star Awards, 紅毯, 徐睿知, 玄彬, 愛的迫降, 孫藝真

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