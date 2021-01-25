孫芸芸穿9萬GUCCI聯名裝爬山　嘟嘴賣萌隔海PK露美腿女兒

▲孫芸芸穿40,000元的The North Face X Gucci聯名系列羽絨背心與49,200元靴子爬山。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸與廖鎮漢的千金廖思惟（Trinity）已回澳洲讀書，母女倆分隔南、北半球，雖然季節不同但時尚行頭不能少，孫芸芸穿著熱騰騰的新鮮貨The North Face X Gucci聯名系列爬山，女兒則穿熱褲大露修長美腿，並拎著寶格麗（BVLGARI）春夏主打的Serpenti Forever Maxi Chain系列紅石榴石色包，有趣的是母女倆都嘟嘴裝可愛入鏡，默契絕佳。

▲爬山也要宣傳YUN YUN SUN商品，孫芸芸戴Marrakech系列耳環與Fine jewelry系列項鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



The North Face X Gucci聯名系列是近期時尚圈的焦點，孫芸芸立刻穿上要價40,000元的海軍藍羽絨背心與49,200元白色皮革靴子爬山，她讚爬山穿這樣很舒服，沒想到被朋友笑「你又不爬山」，她回：「我最近很戶外。」她不忘同時搭配同名品牌YUN YUN SUN的Marrakech耳環與Fine jewelry系列的項鍊，抓緊機會宣傳。

▲廖思惟在28度的澳洲穿熱褲露出修長美腿。（圖／翻攝trinityliao IG）

而遠在南半球的廖思惟，則在28度的熱天穿無袖與熱褲搭配香奈兒（CHANEL）涼鞋，與朋友喝下午茶，除了一雙美腿吸睛，她剛入手的寶格麗108,800元Serpenti Forever Maxi Chain系列紅石榴石色包也很搶眼，最大特色是搖滾味的鍊子與包款同色，配上金色蛇頭裝飾，相當喜氣。

▲廖思惟與朋友喝下午茶，秀寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain系列肩背包紅石榴石色款108,800元。（圖／翻攝trinityliao IG）

►孫芸芸替失婚姊慶生 曬童年肉腿照、沖天炮頭卡哇伊

►孫芸芸帶貨項鍊粉絲失焦：好胸！頭戴低調黑色棒球帽現已缺貨