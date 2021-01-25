陳妍希中空深U尺度大開！　40歲張柏芝「火紅波浪裙」露腿根拚了

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸綜藝選秀節目《乘風破浪的姐姐2》近日播出了第一集，邀請了許多資深女星參與掀起話題，就連造型也成為亮點，陳妍希換上「低胸中空裙裝」火熱唱跳，張柏芝更是直接以層層堆疊的夢幻紅色蓬裙亮相，逆齡程度直逼少女，引發網友直呼：「太狂。」

▲陳妍希身穿Dundas 2020秋冬系列酒紅色閃片裙登台，火辣尺度超乎過往。（圖／翻攝自微博）

《乘風破浪的姐姐》女星們為了參賽簡直豁出去，台灣女星陳妍希在第一集中，一口氣換上多套造型，先以Dundas 2020秋冬酒紅色閃片裙登台，濃重的妝容效果差點讓粉絲認不出，衣著則運用吊帶與中空設計巧妙露出曲線，完全顛覆陳妍希過往保守尺度。再加上裙襬的流蘇元素點綴，露出一雙白皙美腿，行走之餘都頗具靈動性，對於已經升格當媽的陳妍希來說是極大挑戰。

▲陳妍希以大陸品牌Rachel Lai 2020春夏長版西裝外套上身 。（圖／翻攝自微博）

另外，陳妍希以大陸品牌Rachel Lai 2020春夏長版西裝外套上身，打造與剛剛截然不同的視覺效果，簡潔白色更顯肌膚白皙，而翻領細節與排扣點綴，讓衣著瞬間豐富不少，陳妍希不忘以垂墜耳飾與鑽飾髮夾點綴，女團效果十足。

▲40歲女星張柏芝演繹Alberta Ferretti 裙裝，堆疊效果展現仙氣 。（圖／翻攝自微博）

40歲女星張柏芝同樣是節目亮點，她以一頭波浪捲髮彰顯巴掌臉蛋，裙裝則出自Alberta Ferretti 2020秋冬系列，層層堆疊的波浪裙襬將線條氣勢提升，張柏芝駕馭起來絲毫不費力，在裙襬下更大方秀出纖細長腿，最後腳踩Roger Vivier方扣高跟鞋收尾，超狂少女感絲毫看不出已經是三個孩子的媽媽，讓網友驚呼：「張柏芝狀態絕了」、「根本少女」、「陳妍希完全認不出。」

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