《叱咤風雲》昆凌「暗黑皮衣」甩甜美風！造型巧思曝光　網：超用心

▲周杰倫監製的賽車電影《叱咤風雲》 在首週票房就破千萬，電影中造型亮點揭曉 。（圖／品牌提供、翻攝自叱咤風雲IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

周杰倫監製的賽車電影《叱咤風雲》 在首週票房就破千萬，劇中也出現不少隱藏版亮點，有一幕昆凌換上皮衣帥氣騎重機，與演員高英軒 、柯有倫的騎士夾克巧妙呼應，其實單品就出自AllSaints，少了以往皮衣的拘謹版型，更顯隨興，也讓大批粉絲看得出劇組的造型用心。

▲昆凌主演的電影《叱咤風雲》，率性造型運用Bales騎士皮衣打造， Bales騎士皮衣 NT$19,700 。

由昆凌與曹佑寧、范逸臣、柯有倫主演的電影《叱咤風雲》，成功創下高票房，有民眾甚至進影院5刷，就為了觀察電影中的小細節。其實演員們的造型也相當用心，為了襯托昆凌（飾莉莉）的幹練氣息，她以Bales騎士皮衣出鏡，獨特的領口雙釦環搭配修身版型，讓昆凌在飆騎重機時，性感與帥氣兼具。

▲柯有倫則穿著卡其色軍裝風夾克，以傳統軍裝為靈感搭配寬鬆剪裁；高英軒演繹Conroy騎士皮夾克。

柯有倫則穿著卡其色軍裝風夾克，以傳統軍裝為靈感搭配寬鬆剪裁，擺脫過往拘謹版型，少了皮夾克的大膽叛逆，傳遞他在劇中有情有義的個人特質。相對反派的演員高英軒，在電影中穿著Conroy騎士皮夾克，特別之處就在肩上的菱格紋飾邊細節，完美詮釋出賽車手的霸氣，而黑色系一上身，頓時充滿反派的狠勁，都是意想不到的巧思。

昆凌駕馭各種風格都難不倒，日前她也出席LADY DIOR期間限定店開幕為電影宣傳，換上DIOR 2021春夏系列紮染Bar Jacket 裙裝，綁起乾淨包頭露出清秀五官，展現與電影中截然不同的甜美氣息，同時不忘手拿專屬訂製包款帶貨，時尚力一流。

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