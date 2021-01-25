秀智演唱會全場「肩帶外露」好尷尬　穿大削肩緊身洋裝熱舞

記者王則絲／台北報導

韓女星秀智近年來戲劇上表現出色，「國民初戀」的形象深植人心，不過可別忘了，秀智一開始是女子團體missA的團員之一，除了演員身份以外同時也是一位實力派歌手，日前舉辦出道10週年線上演唱會《Suzy：A Tempo》一連換穿多套服裝獻唱歌曲，性感削肩貼身洋裝、仙氣粉裙⋯⋯都美翻天，非常有誠意，只不過秀智全場都「肩帶外露」，讓整體造型顯得有些尷尬。

▲秀智於日前舉辦出道10週年線上演唱會、粉絲見面會。（圖／翻攝自秀智IG）



秀智最近幾年主力在影視上，還出演磅礴的災難電影《白頭山：半島浩劫》，近期新劇《Start Up：我的新創時代》也頗受好評，秀智飾演各種角色越來越爐火純青，是否很多人都忘了其實秀智可是唱跳女團missA出身的歌手，日前為慶祝出道10週年，原本要辦的粉絲見面會改以線上型式播出，秀智接連演唱了過往missA時期的招牌歌，以及自己創作的新歌曲。

▲秀智一身緊身黑色洋裝盡顯性感S曲線。（圖／翻攝自秀智IG）

線上演唱會上只見秀智開始接力換裝，一身黑色貼身大削肩的洋裝最引人注目，服貼包覆S曲線之外裙子也超短，搭配上性感舞蹈火辣指數破表，只不過秀智白皙的肩膀、鎖骨卻被「黑色肩帶」給切割了視線，不免有些煞風景；接著秀智還穿上了Chloe 的粉色長洋裝，瞬間轉換到溫柔優雅的風格，但是同樣微削肩的洋裝設計，又讓肩帶外露，比搭配黑色舞台裝顯得更尷尬。

▲秀智換上另一套氣質款Chloe 粉色長洋裝。（圖／翻攝自秀智IG）

此外，秀智也藉此機會展現苦練多時的自彈自唱技能，穿上DIOR的印花長洋裝，手裡拿著自己的粉色電吉他，似乎特別般配，另一套白色蕾絲短裙則是讓秀智仙氣爆棚，甜美風格下露出白皙雙腿，並以黑色軍靴來中和。雖然團體於2017年解散後，秀智專精於戲劇上，不過她也時不時會在個人IG上分享自己唱歌或是自彈自唱的影片，顯示她依然沒有放棄歌手的夢想，且在演唱會過後，許多粉絲也讚賞：「唱歌實力仍然沒有退步。」

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