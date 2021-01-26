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緊緻拉提超有感！Dior頂級「珍珠按摩棒」搭配4步驟　居家也能做SPA

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▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior推出玫瑰微導精露加大版和鑲嵌著微導珍珠的奢華按摩壓勺。(圖／品牌提供)

記者張毓容／綜合報導　

受到疫情持續延燒影響，近來居家美容風潮持續受到關注，如何在家也能享受高效有感的保養效果更是不少人追求的重點。因應這股「宅保養」風潮，Dior特別將頂級保養「花蜜系列」微導精露推出75ml大容量版，更同步推出鑲嵌上21顆微導珍珠的奢華「珍珠按摩壓勺」，搭配4步驟按摩手法，就像自己在家裡做高級SPA，不僅加乘保養效果，拉提緊緻小臉更有感！

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 精萃再生玫瑰微導精露，75ml，NT$12,600 。

全球每分鐘賣出一瓶的「粉紅泡泡」精萃再生花蜜微導精露，是Dior大名鼎鼎的頂級保養神品，更被封為「此生必收精華」，去年推出成分升級版，蘊含22種肌膚所需微營養素，滲透率、營養成分濃度都再提升。今年為滿足消費者需求，更將以往只在周年慶、母親節檔期才會出現的75ml大容量版推出常態版，以後不必再等，想買就有得買。

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 微導珍珠按摩壓勺，NT$3,200 。

Dior更同步推出專為玫瑰微導精露設計的全新「微導珍珠按摩壓勺」，以迪奧美妍護膚中心獨特的按摩手法為靈感，搭配玫瑰花瓣造型，打造出雙面按摩設計。一面是鑲嵌著可獨立360度旋轉的「21顆陶瓷微導珍珠」，可細緻按摩到每寸肌膚，提升保養滲透率，更能幫助緊緻輪廓；另一面則是「涼感鋅合金」設計，可完美貼合臉部曲線，恆溫涼感更能幫助舒緩肌膚。

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲微導珍珠按摩壓勺搭配獨特設計4步驟，緊緻拉提好有感。(圖／記者張毓容攝)

Dior更以獨家沙龍護膚按摩手技為全新「微導珍珠按摩壓勺」打造一套「居家花瓣美肌SPA」按摩手法，按照以下4個步驟，能讓玫瑰微導精露的修護力完美釋放，更能幫助撫紋、拉提緊緻，在家也能享受頂級SPA護理。

Step 1：醒膚
 臉部清潔後直接使用陶瓷微導珍珠面接觸肌膚，從下巴輪廓開始，以嘴角到耳中、鼻側到太陽穴、額中到太陽穴的方向打圈按摩，向上時加強力道，向內時放輕力道，幫助喚醒肌膚，為後續保養做好準備。

Step 2：溫熱
全臉按壓約3～4下「玫瑰微導精露」於手心，先以掌心溫熱後，再由下而上塗抹臉部每寸肌膚，以溫度幫助玫瑰香氣散發同時幫助舒緩身心。

Step 3：撫紋
針對如法令紋、眼尾或抬頭紋等在意的細紋及表情紋部位，以陶瓷微導珍珠面順著紋路走向，向內打圈按摩，可重複3次加強改善紋路問題。

Step 4：緊緻
使用涼感鋅合金面貼合顴骨下方，稍微施加力道向上拉提並停留3秒，重複三次後，再以陶瓷微導珍珠面從下巴輪廓開始，向上拉提並於定點處停留3秒，幫助緊緻輪廓更有感。

受到疫情持續延燒影響，近來居家美容、宅保養更受關注，除了Dior，像是10/10 HOPE、absolution、得英特也紛紛推出居家美容按摩小物，不僅有滾輪，還有隨身型按摩儀。

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／品牌提供）

▲absolution 黑玉按摩滾輪，NT$1,400 。

滾輪運用100%天然黑玉製成，可提升保養品吸收，可直接使用黑玉按摩滾輪於臉部或搭配保養品使用，提升吸收力，還可將黑玉滾輪先放冰箱冰過，可幫助消腫、鎮定肌膚。

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／品牌提供）

▲10/10 玫瑰晶臉部按摩滾輪，NT$1,010。

以100%天然玫瑰石英打造，按摩同時刺激臉部經絡，可放鬆臉部及頸部肌肉，長期使用可幫助提升肌膚循環，深層放鬆並使肌膚恢復光采。

▲▼居家SPA按摩4步驟。（圖／品牌提供）

▲得英特 青春能量儀，NT$5,900。

將微電流、光能、超聲波與離子導入整合成小巧的隨身臉部按摩儀，能提升居家保養時的保養品滲透效能，也能隨時舒緩眼周緊繃、改善眼周的疲勞與不適徵狀，提升肌膚循環代謝效果。

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關鍵字：

保養, 護膚, Dior, 迪奧, 按摩, SPA, 居家按摩, 步驟, 秘訣, 美容小物, 按摩壓勺, 花蜜系列, 微導精露

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