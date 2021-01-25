Swatch安慰失戀者　星期窗裡的破碎心逐日癒合

▲Swatch「愛的OK繃」腕錶，星期窗裡破碎的心從星期一到周末會漸漸癒合，3,150元。（圖／Swatch提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

距離西洋情人節不到1個月，Swatch推出4款特別版腕錶討好情人，包括甜蜜指數爆表的「愛的蹦蹦」與「愛的撲通」腕錶見證兩人甜蜜、嘴硬不認愛的「我恨我愛你」腕錶，同時也為單身者創作「愛的OK繃」腕錶，其星期窗裡破碎的心從星期一到周末漸漸癒合，象徵修復受傷的心，隨錶盒還附贈OK繃，貼心安慰單身的人。

▲Swatch「我恨我愛你」腕錶，白天向外宣示討厭自己愛上你，但晚上「I LOVE YOU」發光面盤洩露真實心意，2,500元。



Swatch黑色系的「我恨我愛你」腕錶也深具戲劇效果，白天面盤顯示「I HATE TO LOVE YOU」，向外宣示討厭愛上你，但到晚上面盤上的「I LOVE YOU」會發光，洩露真實的心聲，以幽默手法呈現戀人的複雜情緒。

▲Swatch「愛的撲通」腕錶（左）2,500元，「愛的蹦蹦」腕錶2,200元。



喜愛極簡設計的情侶，則輕易被文青風格品牌Daneil Wellington（DW）吸引目光，只要選購腕錶或飾品兩件組或三件組，即可獲得特別為情人節設計的DW3D立體紙雕紅玫瑰花禮盒限定包裝，與情人一同戴上對錶或成對首飾，或者將兩者一起混搭佩戴，甜蜜極了。

▲Daniel Wellington腕錶與飾品吸引喜愛極簡設計的情侶。（圖／Daniel Wellington提供）





▲Daniel Wellington為情人節推出DW3D立體紙雕紅玫瑰花禮盒限定包裝（左），Elan Unity項鍊2,990元。



►Swatch米奇錶預購一空急加訂單 塗鴉大師勾起童心

►余文樂溜兒棄百萬勞力士 改戴4,500元秒殺款G-SHOCK

