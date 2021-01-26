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泫雅「洞洞裝」遊走尺度邊緣　露側胸、挖臀耍性感，網：太致命

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅近期繁忙籌備即將在1月28日發行的最新單曲《I’m Not Cool》，連日來在IG上釋出多篇作品視覺、舞蹈預告，讓粉絲們心中超級期待，預告大片中，一如往常的展現了「性感小野馬」的風範，其中一套「洞洞裝」最是心臟爆擊，從側胸、腰部、臀部到整隻腿全挖洞鏤空，遊走尺度邊緣，粉絲們全看呆：「好辣」、「沒有比泫雅更致命的人」、「這是會辣到屁股的程度。」

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅預告照「洞洞裝」超吸睛。（圖／翻攝自IG@pnation.official）

其實泫雅原先預計於去年中就要發片，但是礙於疫情關係且身體狀況出問題，順延到了今年1月底才正式帶著作品與大家見面，看她認真練習舞蹈、準備用心造型，看得出來泫雅這次投注了非常多心力。

在多組預告造型中，就屬這套黑色緊身「洞洞裝」最吸睛，泫雅身穿來自新銳設計師品牌RUI ZHOU 的連體衣，上頭沿著側邊開滿了不規則的大洞、小洞，大面積的露出身體肌膚，包括挑戰尺度極限的側胸與臀部部位也毫不猶豫挖出大洞，要是一般人隨意挑戰的話，身上的肉大概會像灌香腸那樣從洞裡溢出，但是泫雅完全沒有這困擾，身材曲線毫無隱藏的呈現，零贅肉的體態相當驚人，再搭配上紫色唇妝容，女王霸氣傾瀉而出，網友們各個崇拜讚嘆：「自帶氣場，太辣了」、「向女王敬禮！」

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲閃亮的水鑽BRA碰上夢幻蝴蝶。（圖／翻攝自IG@pnation.official）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲更多預告造型。（圖／翻攝自IG@pnation.official）

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泫雅

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