輕鬆做出「村上隆小花鬆餅」！超可愛煎鍋竟是贈品

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@takashipom、＠tonari_no_kaikado

穿梭在時尚與潮流間的日本藝術家村上隆，最具代表性的作品當屬「Kaikai Kiki Flower」微笑小花，除了畫作，也衍生出各式可愛商品，從吊飾、抱枕、服飾都有，總是讓人看了心情大好，最近村上隆更在IG曬出超吸睛的「小花鬆餅煎鍋」，就連握柄也有朵朵小花，煎了鬆餅當下午茶，實在太夢幻。

▲「Kaikai Kiki Flower」微笑小花鬆餅煎鍋令人好想收藏。

由日本潮流雜誌《smart Magazine》與藝術家村上隆攜手推出的「Kaikai Kiki Flower」微笑小花鬆餅煎鍋，不同於過往小花系列繽紛色彩，鬆餅煎鍋以基本的黑色系為主視覺，鬆餅煎鍋中間大大的微笑小花模具設計，與點綴在握把的5朵小花可愛爆棚，瞬間直擊少女們的心，只見蓬蓬軟軟的鬆餅被烙印上笑容滿面的小花，療癒模樣令人心情大好，完全捨不得吃下肚，料理小白們也可以買來當作家中質感擺設收藏。

超火熱的「Kaikai Kiki Flower」微笑小花鬆餅煎鍋只送不賣，將於4月與日本潮流雜誌《smart Magazine》一同發佈，日本首波預購早已額滿了，台灣地區則可以從博客來訂購，想入手的各位千萬別錯過！

▲可愛的「Kaikai Kiki Flower」微笑小花造型餅乾有多種口味。

除了鬆餅之外，從去年5月不斷釋出預告的「Kaikai Kiki Flower」微笑小花也化身成香噴噴的造型餅乾，在萬眾期盼下於今年1月份開賣了！因為疫情的關係「Kaikai Kiki Flower」主題咖啡廳無預警關店，讓不少粉絲十分傷心，但村上隆團隊也想出替代方案，打造多種口味的微笑小花餅乾，可愛造型讓粉絲們完全沒有抵抗力，不過現在只限定在日本販售。

▲史努比煎鍋煎出來的鬆餅超可愛，也可以當成一般的平底鍋做料理。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

鬆餅很容易做，又是早餐或下午茶的良伴，除了「Kaikai Kiki Flower」微笑小花煎鍋，史努比控一定要有的當然是史努比煎鍋，大大的側臉、上方是SNOOPY字樣，掛在廚房也超可愛，也能當一般的小平底鍋使用，做出各種料理，如果再懶一點，不如入手紅色的史努比鬆餅機，外殼是狗屋圖案，史努比在屋頂上、查理布朗站在一旁，倒入麵糊，就可以輕鬆做出史努比與朋友們圖案的鬆餅，簡單又方便。

▲史努比鬆餅機，可以做出多種圖案的小鬆餅。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

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