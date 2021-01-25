85度C鮮奶茶第2杯20元「只限2天」　路易莎手機支付回饋10%

▲85度C再推第二杯20元優惠。（圖／85度Ｃ提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一月底台灣抗疫即將滿周年，連鎖咖啡85度C從1／30起一連兩天，在全台門市推出優惠活動，民眾至門市點大杯鮮奶茶，第二杯僅需20元。路易莎近期也推LINE Pay手機支付滿額最高享10%回饋店數，而現星巴克正推出連續3天店內特定飲品買一送一，好好記下來讓你本周咖啡優惠處處有。

星巴克從1／25起至1／27限定3天，推出「義式咖啡好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的指定義式濃縮咖啡系列飲料享買一送一，飲品項目包括美式咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、馥列白、卡布奇諾、風味那堤（煙燻奶油糖、栗香蒙布朗、太妃核果、烤蘋果、濃焦糖、香草、榛果、焦糖、杏仁），與特選馥郁那堤，以及濃縮咖啡共17款，都在優惠之列。

▲星巴克現推17款飲品買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會粉絲團）

85度C則針對台灣抗疫滿周年，從1／30與1／31共2天，民眾至門市購買原價60元的大杯鮮奶茶，可享第二杯優惠價20元。而2月份整月醫護人員憑證購買飲料、蛋糕或麵包，出示相關證明可享9折優惠、年節禮盒8折優惠，為醫護人員加油打氣，謝謝防疫前線無私的付出。

路易莎則為慶祝LINE Pay上線，即起至2月底止至限定門市，消費單筆滿100元，再使用LINE Pay結帳，最高可享10%點數回饋，使用LINE Pay Ｍoney則可享10%回饋，點數均為限量。伯朗咖啡館特並門市，在1／25與1／31分別2天，推出原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯優惠。

▲路易莎2月底前單筆消費滿額用LINE Pay有最高10%點數回饋。（圖／路易莎提供）