直播／DIOR斜槓找老師算塔羅　用高級訂製服解密

▲DIOR 2021春夏高級訂製服。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2021春夏巴黎高級訂製服周開始，DIOR將在台灣時間1月25日晚間9點30分登場，搶先曝光的預告片，以塔羅牌為主軸，問事業、問感情，每個人想跨過不同的坎，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri過去也曾將星座、塔羅融入設計，此番必定又有新意，記得鎖定《ET FASHION》的直播，感受高級訂製服的魅力。

▲預告片中，塔羅牌占卜師在工坊為員工解惑。（圖／翻攝影片）

高級訂製服是造夢的存在，從概念、想法，到一針一線細膩地完成作品，絲毫馬虎不得，DIOR以兩段預告片為引子，工坊的員工向塔羅牌占卜師，丟出了許多問題，例如「我是否會成功、找到自信」、「我會找到意中人嗎」等等，占卜師也以「你有權做那些讓自己生命具有意義的事情」、「從這張牌上，我看到很多滿足感，我很確定」等解答，點出方向。

▲DIOR 2021春夏訂製服，在台灣時間1月25日晚間9點半登場。（圖／品牌提供）

因為疫情而不安的時節，透過塔羅牌占卜，似是代表了希望，也給予安定的力量，鎖定1月25日晚間9點半《ET FASHION》的DIOR 2021春夏高級訂製服直播，留住造夢心情，也給自己美好心境。