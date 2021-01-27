《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

演出韓劇《女神降臨》讓黃仁燁從80萬追蹤人數成長到490多萬，人氣指數直直飆升，討論度更超越車銀優，成為最新「大勢男二」代表，身為書竣派，不能不知道黃仁燁的5件事：

1、模特兒出身

身高185公分的黃仁燁，起初是以模特兒身份出道，因為「狐狸相」妖媚外型引發關注，瘦長錐子臉搭配迷人的單鳳眼，讓人完全看不出來他其實今年已經30歲了，成熟的歐巴魅力十足。

2、與文佳煐是同事關係

2018年正式踏入演藝圈的黃仁燁，加入由演員裴勇俊所創立的經紀公司Keyeast，成為金東旭、禹棹奐、姜漢娜等實力派演員師弟，沒錯！劇中女主角文佳煐也是同門演員。最早之前，以客串《綠豆傳》、《重回18歲》等戲劇出道。

3、唱功一流

在《女神降臨》中，黃仁燁擁有一副溫柔好嗓音，但這並不是劇情設定，因為他本人就是天生歌手，這次為角色獻唱，讓粉絲可以聽見他的好歌喉，是不是相當驚喜。

4、現實中是個愛家的暖男

相似於劇中韓書竣扛起一家責任、照顧家庭的形象，在現實生活中，黃仁燁同樣也是位愛家的好男人，曾在採訪中表示「希望能與家人相處的時間更長一些」。

5、私下穿搭與韓書竣相似

從黃仁燁私下穿搭中可以發現，《女神降臨》韓書竣根本就是本人翻版，劇中酷酷、冷冷的形象，就像他平時給人的感覺，大部份都以黑色單品為穿搭，好比黑色開領大衣、龐克風夾克，或是針織衫...等，帥氣指數直接破表。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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