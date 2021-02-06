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2021婚戒對戒怎麼選？11大品牌TOP1款式　Chanel、Chaumet日常戴也適合

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說到選購情侶對戒或結婚戒指，不論你介意的是製作品質、銷售與售後服務，還是設計風格，也別忘了參考市場大數據和排名，因為它背後代表的是已有前人親身實地為你把關、提供第一手觀察。此份年度「夢想清單」再細分出兩種風格，以下就開始按圖索驥，尋找與你們最契合的對戒／婚戒吧。

熱愛時尚、勇於混搭？往下看婚對戒推薦：

對戒擔任交換誓言、託付象徵的重要任務之外，也有保護、襯托鑽戒及落實常日穿戴的特質，所以它的樣式變化比起鑽戒更多元。如果你們天生熱愛時尚、勇於混搭，不妨挑選時髦度更高的精品入門款，讓這件別具寓意的戒指，完美融入風格造型。

1. Boucheron

辨識性一流的 Boucheron Quatre 系列從經典建築元素得到啟發，藉著金工珠寶技法揉合羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris），變化出單一、二、四、K金、鑲鑽、陶瓷等…多種紋理質感、光線與色彩材質的設計，讓人怎樣混搭、疊戴都出色。

 2. Chanel

Chanel Coco Crush 戒指以金雕方式在金屬表面上重現菱格紋圖騰，不走大顆或鋪鑲寶石的奢華路數，摩登簡約、亦剛亦柔，再加上各種K金色、撞色、寬窄、款式、型態，讓你們的婚對戒時髦出線。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Chaumet

如果以時髦兼具細膩巧思為挑選準則，那麼 Chaumet Bee My Love 系列絕對值得你注目：曾是拿破崙御用珠寶匠，Chaumet 把象徵權力、忠誠與勤勉的拿破崙徽號—蜜蜂，轉為六邊形蜂巢的設計概念，饒富現代感還有幾分可愛，男女穿戴都合宜。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Piaget

儼然成為 Piaget 最具代表性的 Possession 戒指系列，藉著多彩寶石和可旋轉圈環的設計手法，強調跨材質、跨色系的率性玩味搭配，背後更有「翻轉未來遇見美好」的美好概念。獨具工藝與美感，除了是展現個人特質和心情的風格單品，同樣也是婚戒、對戒佳選。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tiffany & Co.

由象徵 Tiffany & Co. 品牌的英文字母T重複堆疊組成圈環的Tiffany T True 系列戒指，以鮮明直角彰顯摩登氣息和活力，再仔細鑑賞，還能發現T字母其實是兩兩相依橫放，也為這款入門款時髦戒指添加浪漫寓意。

偏好經典款？往下看更多婚戒與對戒介紹：

偏好沒有過多裝飾、低調直率的簡約實戴款（保養得宜還能戴一輩子）？贊同越是簡單越是迷人的質感美學？推薦你認識以下與各種身型、指型或風格都能搭的經典婚戒系列作品，藉著精良選材與做工，為生活添加細節亮點。

6. Bulgari

Bulgari Fedi 戒指系列名稱在義大利文中意指「信任」，有著戀人之間永恆不變承諾的象徵，此外，別具品牌特色的建築感八角形戒圈造型，和邊角各鑲飾一顆鑽石的細節，是一款經典耐看也不失辨識特色的設計。

7. Cartier

Cartier Love 戒指作為品牌向來最受歡迎的珠寶系列之一，自1969年起以螺絲為設計意象，呈現情愛寓意，再發展出中性簡約的造型，以及為了提升穿戴自由度而拓展的各式變化款（金屬材質、寬度、鑲嵌寶石…），是非常容易被欣賞也獲市場愛戴的不敗之選。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. De Beers

De Beers Infinity 系列戒指以無盡符號為主軸，可說是以設計示愛的完美模範代表款式，交疊環繞的戒圈線條也從稍寬漸窄，搭配兩股之一以密釘鑲圓形明亮式鑽石點綴，更顯曲線的精緻；系列另有18K白金戒指內側鑲上一顆鑽飾的「You & Me」變化款。

9. Graff

Graff Signature 戒指系列的設計一如其名， 樣式經典的鑽戒與結婚對戒，靈感取自完美車工的鑽石折射面，全金屬或鑲鑽兩種版本的戒圈包容不同角度與切面，大氣又有個性讓人眼睛為之一亮。

10. Harry Winston

海瑞溫斯頓 Harry Winston 戒指 Traffic 系列靈感來自品牌發源地紐約車水馬龍的街景，鉑金材質打造的戒環線戒，以鑽石排列出俐落幾何的線條，簡單中有巧妙心思。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Van Cleef & Arpels

因為 Alfred Van Cleef 與 Estelle Arpels 的婚姻才有 Van Cleef & Arpels (VCA) 梵克雅寶，品牌本身就是源自一段愛情。在眾多系列中，Toujours Signature Etoiles以低調直觀的線條，成為合襯度極高的優雅對戒，備有鑲嵌圓鑽的菱形標誌、蝴蝶結圖騰兩種變化版本， 在簡單中嶄露不凡美感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Cartier, Chanel, Chaumet, Tiffany, VCA

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