2021新年限定球鞋上架！盤點NIKE、Converse超過10款　快來挑一雙

搶在農曆過年之前，Nike、adidas、Converse…各大運動品牌紛紛推出牛年限定球鞋，將牛化為吉祥物，注入喜氣紅、鞭炮、圖騰…等東方文化元素，打造充滿節慶感的限定鞋款，快往下滑幫自己物色新鞋：

Nike



延續往年的傳統，Nike將中華文化與運動結合，打造新年限定系列，2021年以「廟會」為主題，運用中國結、百家衣、爆竹、春暖花開、牛年祥瑞…等蘊含著生機與力量的圖案，為經典球鞋、運動服飾換上新衣。

Dunk OG鞋款和女款Dunk Low Disrupt球鞋靈感源自鞭炮包裝紙，採用富有層次感的鞋面設計。

Nike Escape Run球鞋運用牡丹、蘭花及各種各樣的鮮花，象徵著好運即將發生，注入女孩們喜愛的粉嫩色系。

Nike Blazer Mid Rebel球鞋同樣以夢幻柔粉色呈現，搭配拉鍊設計更好穿脫，經典Swoosh換上絲絨面料吸睛度十足。

Jordan Brand

為慶祝牛年到來，Jordan Brand將東方傳統文化與科技融入設計，好比極具中華傳統韻味的刺繡、流蘇、以及盤扣設計，為經典球鞋換上新年節慶感新樣貌。Air Jordan V Low與Air Jordan XXXV CNY把鞭炮包裝紙上的圖案，暗藏在半透明織物鞋面，帶出新年氣息。

adidas

聯手代言人彭于晏、張鈞甯、劉亦菲…等人，adidas以充滿節慶感的東方元素，為Ultraboost、X9000系列、Harden Vol.5、D Rose 11、D.O.N. Issue #2…打造新年限定新裝，球鞋大多以黑色為主要用色，在細節處點綴上金色、紅色及節慶圖騰，迎造滿滿過年氛圍。

adidas Originals

精選貔貅、鯉魚兩大福氣象徵，結合搶眼的紅、黑、紫的新春配色，推出牛年最潮的限定版球鞋。更找來代言人陳奕迅、楊冪、Angelababy…詮釋新年最時髦的街頭穿搭。













Converse

迎接全新的牛年，Converse將經典鞋款Chuck 70與中華傳統文化結合，從百家衣、中國結、爆竹等傳統文化元素汲取設計靈感，打造有百家祝福、團聚相伴、辭舊迎新等美好寓意的3雙帆布鞋。

以百家衣為靈感來源的Chuck 70，鞋側加入特殊中國結版本Logo，搭配米白色與黑色兩款鞋帶，以及立體中國結鞋邊膠條。





將鞋面呈現立體感中國結圖案的Chuck 70，配有橙紅色與黑色兩款鞋帶。





鞋面靈感源於爆竹包裝紙的Chuck 70，後跟與鞋舌印有爆竹貼畫圖案，營造滿滿年節氛圍。





Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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