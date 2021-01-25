安格斯12星座一周運勢1/25-1/31　金牛「動起來」就有幸運降臨

牡羊座 3.21~4.20

想要開運還得先開心才行！這週金星成了牡羊座的絆腳石，容易因小事鬱卒的悲觀心情將可能讓你對新任務、新工作提不起勁兒，工作進度顯得有些遲緩，也較容易出現情緒化的反應，得懂得適時抒解壓力！單身者感情進展快速，只要有目標就不愁沒進度。有對象者情人就是你最大碗的心靈雞湯，有心事不妨多和他聊！

金牛座 4.21~5.20

「動」是金牛座本週的幸運關鍵字，凡事多動能讓你逢凶化吉，特別是工作上多一分行動就多一個被看到的機會，無論好壞，你的積極都將會被看到。感情上讓自己再拼搏一下，單身者雖然拿到好人卡的機率很高，但積極一點總比什麼都不做的好；至於已有對象的，這週動起來一起出遊、吃喝，感情能在互動中愈來愈甜！

雙子座 5.21~6.20

職場上苦多於甜的狀態仍在持續，距離收割成果還有好幾里路，此刻還需要再費勁多付出，而這週工作上雜事甚多，雙子座也會持續忙碌奔走，雖然疲累度直線上升，不過只要勤勤懇懇做事就不怕別人刁難挑戰。這段時間愛情的機會並不是那麼多，期待戀情的單身雙子座們對自己要有信心，積極行動把握機會將能開創出新局。

巨蟹座 6.21~7.21

多虧了金星帶動人際宮位的良性影響，本週巨蟹座雖然一切不完全盡如人意，卻能透過身旁的友人、親人，化解眼前的麻煩，特別是工作上被時間追著跑，當心忽略細節以致多生波折，此時你的同儕就是你的大貴人，透過團隊的力量將能為你解圍！感情同樣熱鬧紛紛，單身者會遇見一些意外的微妙緣份，別太快陷入。

獅子座 7.22~8.22

大潮滿月日本週五落在獅子座本命宮位中，將把獅子座一年一度的運勢能量推向高峰，預料這週的你人際、工作表現值得期待，職場中憑藉著獅子座特有的領導統禦潛力，以及積極的執行力，表現將特別亮眼！唯獨情緒上的大起大落也會在此時變本加厲，容易感到極度開心，但也很可能會為小事情感到不耐煩，是與情人爭吵的高風險期。

處女座 8.23~9.22

本週處女座大致維持上週和緩無波的順遂運勢，工作上狀態不差，表現依然具水準！只是有伴侶的處女座與情人相處的時間減少，若沒有密切的聯繫、談心，那麼感情很可能漸行漸遠，如親人一般的相處看似和諧，卻很可能是隱憂！至於單身者能在聚會場合認識新朋友，緣份也將暗藏其中，可以稍加留意。

天秤座 9.22~10.22

與其意有所指、拐彎抹角的說話，不如把話省起來用行動表現！本週天秤座要小心溝通，某些言語將可能帶來超乎意料的效果，可能會帶來麻煩，不如少說為妙。此時與老朋友的關係變好，多花些時間與老友們聊聊，或許能一解心頭悶氣。愛情運平平，與情人相處進入到平穩階段；單身者告白成功的機率不太高，還需要內斂一點。

天蠍座 10.23~11.22

金星走入溝通宮位，這週是天蠍座展現實力的好時機，職場上的舞台已近在眼前，如果已經做好紮實的準備，這個時候就有機會一炮而紅；不過相對來說這段時間也是天蠍座內外夾攻忙翻天的日子，感情運勢同樣熱絡，此時單身的天蠍座很多新的機會，桃花處處；而已經有固定情人的則是有比較大的起伏，走入相互考驗的風雨期。

射手座 11.23~12.21

本週火星持續在射手座的工作宮位熊熊燃燒，積極而認真的表現完全on fire！此時勢如破竹的氣勢不僅能讓你能備受肯定，在熱絡而強勢的人際互動下，還有機會接到大單、升職、撐起領導團隊的重責。不過感情宮位則相對走弱，不確定的曖昧很可能會讓你心灰意冷，關於愛情學分，單身射手座還有幾里路要走！

摩羯座 12.22~1.19

財帛宮位中太陽高懸，摩羯座本週有許多進財機會，業績獎金、各式獎金旺旺來，不過花錢的速度也不相上下，各種生活物品、吃喝玩樂、食衣住行的支出也高得令人咋舌，財進財出，只能留下回憶！感情順風順水，單身者有桃花緣分，但還需要你主動一點、敏銳一點去感受有心人既低調又膽怯的付出。

水瓶座 1.20~2.18

工作上有機會被賦予重責大任，水瓶座這周主力放在職場上偏多，能在事業的舞台上充分展現自己的優勢與強項，但相對的此時屬於自己的自由時間大大減少，有情人的可能與對方聚少離多，單身者本週雖然與工作上的夥伴合作密切，但暫時沒有太多感情相關的進展。值得注意的是水逆在週末上場，衝擊水瓶座本命宮位，得調勢好心情迎接下週的考驗。

雙魚座 2.19~3.20

農曆年前的雙魚座顯得特別忙碌，這週的你朋友宮大旺，與朋友談天說地、吃喝玩樂將能化解你許多心裡的憂愁，大夥也能提供你在工作、生活上的指點，看似忙碌但其實對於雙魚座可說是非常療癒！單身者在朋友簇擁之下一點也不孤單，反而會出現順水桃花，雖然時間不長，卻能充分體驗臉紅心跳的悸動！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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