情人節限定唇膏太美！蘭蔻蕾絲小粉管、嬌蘭愛心口紅　這3支讓人想收藏

今年的情人節雖然與農曆新年緊連，但美妝品牌依舊誠意十足推出情人節限定彩妝，像蘭蔻、嬌蘭、LUNASOL...在特別日子裡持續表達滿滿的愛與幸福感。

蘭蔻2021情人節限定版#蕾絲小粉管



蘭蔻繼2020年推出天鵝絨唇膏、皮革唇膏在全台引爆排隊風潮後，2021情人節前夕再推出「蕾絲小粉管」限量彩妝。精選絕對完美柔霧唇膏三大熱賣色#274、#196、#888，將外包裝換上來自法國頂尖蕾絲工坊Sophie Hallette的蕾絲。

創立於西元1887年的Sophie Hallette，是許多精品品牌高級訂製服指定合作的百年工坊，連英國凱特王妃大婚時備受注目的婚紗蕾絲也來自他們。Sophie Hallette製作蕾絲集精巧與優雅於一身，2021年躍上蘭蔻絕對完美柔霧唇膏管身，絕對再掀2021情人節搶購熱潮。

▲絕對完美柔霧唇膏2021情人節限定版#274試色

▲絕對完美柔霧唇膏2021情人節限定版#196試色

▲絕對完美柔霧唇膏2021情人節限定版#888試色

LUNASOL情人節心跳紅唇膏

LUNASOL首次推出情人節唇膏，將魅力豐潤艷唇膏外盒換上心跳紅的顏色，口紅則一口氣推出三個新色。質地加強保養成份，含水溶性膠原蛋白、玻尿酸、植物油等，擁有一抹即融的柔軟質地，宛如發光膜服貼在雙唇上，立即展現鮮嫩欲滴的魅力唇色。

#EX06 Heartbeat-令人怦然心動的靚紅色。

#EX07 Forever&Ever-散發成熟深邃溫柔典雅栗子色。

#EX08 Hug-溫暖的焦糖奶茶色。

▲先以#EX08奶茶色打底，再疊擦#EX06，打造水感卻富有層次的美唇。

嬌蘭紅寶之吻閃耀動心限量版

嬌蘭首次推出全球限量的情人節限定「紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」，包含紅寶之吻閃耀動心限量版彩殼與口紅。

這次的唇膏彩殼表面裝飾著閃爍透亮的銀白奢華晶鑽，中間搭配一顆紅色愛心圖飾，非常耀眼。而搭配的閃耀動心限量版紅寶之吻高訂唇膏，除了是明星色號#214正紅豐潤款之外，唇膏體上面還雕飾著顆顆愛心，非常精緻。

2021情人節彩妝推薦參考價錢

蘭蔻絕對完美柔霧唇膏2021情人節限定版（共3色），NT$1,200

LUNASOL魅力豐潤艷唇膏2021情人節限定版（共3色），NT$1,400

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏閃耀動心限量版彩殼+#N214，NT$2,510

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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