原來黃色在臉上這麼好看！特搜「亮麗黃」彩妝　從眼影到腮紅通通有

每年國際色彩權威PANTONE®彩通都會公佈屬於該年度的代表色，2021則是極致灰與亮麗黃，象徵了樂觀與力量，而溫暖的黃色也很常被用於彩妝中，以下介紹帶有「亮麗黃」的彩妝新品吧！

2021 Dior 春季限量彩妝 繁花盛宴

Dior 2021春妝以高級訂製服「浪漫花園系列」為靈感，透過印花、刺繡等元素，揉和了春日繁花盛開的生動色彩及澄澈的光線，給人一種揮別嚴峻的寒冬，迎來萬物復甦春日的模樣。

訂製三色眼影盤 繁花盛宴限量版 #643 Pure Petals 繁花春色

其中最引人注目的非三色眼影盤莫屬，以Dior Oblique印花為靈感搭配雕花，並將經典Christian Dior logo，一併收入眼影盤中，三色皆為不同的質地，分別為金屬光、耀光及絲絨粉霧，643繁花春色象徵春日陽光重回大地，以充滿活力的珊瑚色和溫暖的棕色，襯托明亮的暖金黃色，將花朵的繽紛點綴在雙眸。

Celvoke 2021 S/S Makeup Collection Bitter Pink

來自日本的Celvoke 2021以粉紫色系為概念，打造出一系列仙氣飄飄的春彩，將粉色蒙上一層透明的薄紗，曖昧不明的光影就像戀愛時甜蜜中又伴隨著苦澀的滋味。

玩色絲霧潤色霜

玩色絲霧潤色霜共有三色，是本季春妝的限定新品，慕斯質地用手指抹上臉就能均勻上色並服貼肌膚，半霧面的妝感能就像一層薄紗罩著臉龐，給予肌膚柔霧的精緻質感。其中 EX03 杏仁奶霜帶有奶油般橘黃色調，單用能夠調整肌膚色調，若先於笑肌處淡淡塗上一層、後續再疊擦其他色彩，即可創造由內而外散發般的好氣色。

Three Re.Evolution Dance

2021 Three的春季彩妝發想自於希臘神話中登場的波瑟芬妮，矛盾的於冬季時出生在冥界，春季時重返大地的她，賦予人們心靈的富足、也帶來全新希望及勇氣。象徵著2021要與大家一起突破重圍，迎接嶄新的未來。

魅光幻眸眼采盒 #Persephone Awakeing

這款眼彩盒以四種不同的色選和質地交織，創造繁花在同一瞬間綻放華麗妝感，分別為細緻珠光、霜狀絲綢光澤、清透霧面和光則較強烈的珠光色，11 ersephone Awakeing由黃色、橘色和粉紫色系交織而成，色彩鮮豔分明，讓雙眼就像花團錦簇的幻境，繁花將盛開於眼眸。

Lunasol 2021 植物獵人日記

今年Lunasol以花卉作為發想，化身植物獵人踏遍世界的角落，感受大自然的氣息並以植物的色調打造出一系列春妝，如優雅圓潤的庭園玫瑰、純潔的紫丁花等，這季的彩妝都帶有「穿透感」，如水彩暈染在肌膚上，以繁花盛開的姿態為2021年的開端創造祝福。

晶巧霓光眼彩盒 #11 Savage Rose

眼彩盒共有兩個色號，其中11 Savage Rose是以溫暖的珊瑚粉色調為主軸，搭配深棕色收斂色和金黃色打亮色，上眼的妝效是具有穿透感的和煦色澤，發表會現場劉人瑋彩妝師也跟我們分享，以往我們上眼影習慣由淺色開始慢慢疊加，但這款眼影適合以深色暈染在睫毛根部，再以明亮的珠光色疊擦，更能夠創造春日的清新分為，也因這次妝容粉質「穿透」的特性，不用擔心將眼影畫髒。

Paul & Joe 春日野餐限量系列

Paul & Joe 春季彩妝的概念來自湖畔旁的野餐時光，共有限量眼影、頰彩以及首度規出的保濕唇萃，整體色調鮮明活潑，配上印花包裝更有春暖花開的感覺。

春日野餐限量三色眼影 #124 芒果氣泡

這次眼影和的造型是可愛的野餐盒，三個色選的外盒都是不同的印花，並綁上繫有貓咪吊飾的緞帶，十分少女可愛，124芒果氣泡是香檳色、橘色和黃色的組合，能夠創造出非常有活力的妝容。

2021 Pantone色彩妝 參考價格

Dior 訂製三色眼影盤 繁花盛宴限量版，NT$2,500

Celvoke 玩色絲霧潤色霜，NT$1,150

Three 魅光幻眸眼采盒，NT$2,400

Lunasol 晶巧霓光眼彩盒，NT$2,250

Paul & Joe 春日野餐限量三色眼影，NT$950

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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