fb ig video ETtoday search mobile

準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座

>

2021桃花運爆棚星座大公開！新的一年到來總是苦無桃花、找不到理想的另一半嗎？12星座中在2021年初愛情運擋不住桃花朵朵開，最有機會脫單的星座Top3大公開！

TOP3　金牛座

金牛座的運勢軌跡和摩羯有些類似，只是年初時金星走入生活宮位，你的週遭會更明確的出現某位對象，也可能是長久的朋友身分將在不知不覺中進階，長長的冬季甚至到春天，你的愛情運都會呈現正成長，不單是朋友圈互動熱絡，單身牛也有很大的機會可以盡情享受被追求或曖昧的滋味，雖然在人際、愛情方面你仍有著不知變動、後知後覺的傻氣，但就是這樣的氣質讓你在別人眼中顯得與眾不同，年初時大旺的感情桃花，非常值得把握！基本上你不用擔憂沒人愛，反而要煩惱該如何經營感情，習慣兩個人的相處，別因為畏懼未知的未來而緩下愛情的腳步！

TOP2　摩羯座

年初時火星走入了愛情宮位，成了摩羯桃花的關鍵，向來事業工作擺第一的你，看到旁人出雙入對的濃情蜜意，似乎也動了凡心，近期開始在潛意識中慢慢打破過去對感情的心如止水。重點是多了火星的推波助瀾，年初的你開始把生活重心向自我推移，開始有比工作更想做的事，像是發展自己的興趣、進修其它專長，又或者展開一個飲食與運動的樂活計劃等。除了忙碌於工作之外，摩羯彷彿像開了竅般會想要對自己更好一點，也更注重工作之外的生活日常，當你不再什麼事都公事公辦後，人際關係自然愈來愈活化，人際之間的桃花也將開啟粉紅色的人生格局，微甜微酸的戀愛氛圍正慢慢洋溢在你的週遭，摩羯座們都感覺到了嗎？

TOP1　天蠍座

天蠍向來在朋友眼中都是「悶葫蘆」一般的存在，沒人知道你的葫蘆裡到底賣什麼藥！年初金星走入你的人際關係宮位，則為你注入一道暖暖的感情之泉，這段時間你與人、與朋友之間的互動增多了，而有了金星的催化，那些容易尖酸嚴苛的稜角也默默被你收起來了，你在待人接物上將多了份溫暖與柔軟，也會學著在適當時機表達你的心裡話，不再只是悶葫蘆！這樣的你將會在年初時魅力大發威，特別是單身者在較頻繁的人際互動下，開始發現別人對你不一樣的眼神，你的桃花容易出現在朋友聚會、各種小派對、社團聚會之中，某種相似的頻率會牽起你的情緣，恭喜你有很大的機會遇見和你有著相同興趣的對象！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

桃花運爆棚！2021愛情運勢擋不住的星座Top3大公開

2021年12生肖流月運勢2/12~3/12 屬蛇財運上升，屬馬感情有機會進一步發展

【星星教授安格斯2021/1/25-1/31星座運勢】工作on fire！機會是留給準備好的人

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 金牛, 摩羯, 天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

厭世動物園詼諧插畫「農場裡誰最有用」　貓咪趴著賣萌就贏了

厭世動物園詼諧插畫「農場裡誰最有用」　貓咪趴著賣萌就贏了

全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座 巴黎男裝周 / HERMES格紋包配粉紅鞋好Q　LOEWE把1件毛衣變3件 李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他 5款「極致灰」平價包包推薦　最低不用1000元就有 彩妝師傳授黑眼圈、淚溝遮瑕法！4步驟讓新手也能畫出乾淨底妝 Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了 撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面