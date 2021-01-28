準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座

2021桃花運爆棚星座大公開！新的一年到來總是苦無桃花、找不到理想的另一半嗎？12星座中在2021年初愛情運擋不住桃花朵朵開，最有機會脫單的星座Top3大公開！

TOP3 金牛座

金牛座的運勢軌跡和摩羯有些類似，只是年初時金星走入生活宮位，你的週遭會更明確的出現某位對象，也可能是長久的朋友身分將在不知不覺中進階，長長的冬季甚至到春天，你的愛情運都會呈現正成長，不單是朋友圈互動熱絡，單身牛也有很大的機會可以盡情享受被追求或曖昧的滋味，雖然在人際、愛情方面你仍有著不知變動、後知後覺的傻氣，但就是這樣的氣質讓你在別人眼中顯得與眾不同，年初時大旺的感情桃花，非常值得把握！基本上你不用擔憂沒人愛，反而要煩惱該如何經營感情，習慣兩個人的相處，別因為畏懼未知的未來而緩下愛情的腳步！

TOP2 摩羯座

年初時火星走入了愛情宮位，成了摩羯桃花的關鍵，向來事業工作擺第一的你，看到旁人出雙入對的濃情蜜意，似乎也動了凡心，近期開始在潛意識中慢慢打破過去對感情的心如止水。重點是多了火星的推波助瀾，年初的你開始把生活重心向自我推移，開始有比工作更想做的事，像是發展自己的興趣、進修其它專長，又或者展開一個飲食與運動的樂活計劃等。除了忙碌於工作之外，摩羯彷彿像開了竅般會想要對自己更好一點，也更注重工作之外的生活日常，當你不再什麼事都公事公辦後，人際關係自然愈來愈活化，人際之間的桃花也將開啟粉紅色的人生格局，微甜微酸的戀愛氛圍正慢慢洋溢在你的週遭，摩羯座們都感覺到了嗎？

TOP1 天蠍座

天蠍向來在朋友眼中都是「悶葫蘆」一般的存在，沒人知道你的葫蘆裡到底賣什麼藥！年初金星走入你的人際關係宮位，則為你注入一道暖暖的感情之泉，這段時間你與人、與朋友之間的互動增多了，而有了金星的催化，那些容易尖酸嚴苛的稜角也默默被你收起來了，你在待人接物上將多了份溫暖與柔軟，也會學著在適當時機表達你的心裡話，不再只是悶葫蘆！這樣的你將會在年初時魅力大發威，特別是單身者在較頻繁的人際互動下，開始發現別人對你不一樣的眼神，你的桃花容易出現在朋友聚會、各種小派對、社團聚會之中，某種相似的頻率會牽起你的情緣，恭喜你有很大的機會遇見和你有著相同興趣的對象！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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