天地人三網合一！東森自然美積極佈局成華人美妝生技獨角獸

▲對於打世界盃胸有成竹的王令麟也霸氣宣布2025年東森自然美目標營收50億。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

時逢東森自然美50周年，東森集團總裁王令麟訂定品牌新願景--將翻轉台灣美容生技產業，往國際市場邁進，第四屆東森自然美產學高峰會邀請到台灣麗谷產業創新聯盟理事長吳鐵城及聯盟監事賴惠敏博士解析全球布局，對於打世界盃胸有成竹的王令麟也霸氣宣布2025年東森自然美目標營收50億，要做華人美妝生技產業獨角獸。

▲東森直消電商總經理陳美琪認為東森現已達成天地人三網合一，有助東森自然美打破國際疆界走進千家萬戶。

東森自然美除了現有的實體門市之外，品牌要在國際間發揮影響力，勢必採取符合潮流趨勢的做法，東森集團整合近年快速拓展的東森直消電商5萬大軍，完備天地人三網合一銷售通路，累積強大實力將以台灣為根基走向全球市場。東森直消電商總經理陳美琪說明，東森直消電商顛覆所有人對傳統直銷的印象，讓經銷商站在巨人的肩膀上，透過新連鎖、新零售、新媒體簡單實現自用省錢、分享賺錢的優勢。

陳美琪表示，隨著時代改變，商業行為不斷演進，過去線上電商講求快速卻缺少了服務的溫度，而實體店面雖然讓體驗成為最好的行銷，卻缺乏這中間人與人互通有無的串連性，因此東森「直消」電商就是要「直接」讓「消費者」去引流，透過ecKare完備三網一體的運營方式，讓「零售足溫飽、推薦定江山、服務得天下」，目前東森直消電商已確定將於3月正式投入大陸市場、7月開啟美國市場、後續還有東南亞等全球市場陸續啟動，相信透過集團內通力合作，可快速讓東森自然美的優質產品打破國際疆界，以「人傳人」的方式建立口碑行銷走進千家萬戶，在國際市場強佔一席之地。

▲台灣麗谷產業創新聯盟理事長吳鐵城看好東森自然美將成為百年企業。

匯集產官學共構美麗之谷(Beauty Valley)的台灣麗谷產業創新聯盟，借重經濟部國貿局完整海外駐地系統，及外貿協會長期深耕海外貿易之能量，以產業聯盟為整合連結平台，協助台灣化妝保養產業切入國際市場，理事長吳鐵城在產學高峰會上分享過去整合美妝與大健康產業參與國際美業盛會，並與大品牌交流等經驗，未來將帶領剛加入麗谷的東森自然美打世界盃，提高國際能見度。

吳鐵城相當看好東森自然美，他認為過去台灣尚未有一個世界級的美妝領導品牌，近期在東森看見了希望，讓台灣美業有機會與世界產生強力連結，相信未來東森自然美不只是50年，更將是百年的企業。

▲台灣麗谷聯盟監事賴惠敏博士肯定東森自然美爭取公信力獎項的努力。

台灣麗谷聯盟監事及德豐銘國際集團、妍禾生醫技術長賴惠敏博士，恰巧就是去年東森自然美榮獲SNQ國家品質標章銅獎的評審委員之一，對於東森自然美近年積極爭取公信力獎項表示肯定，會談中賴惠敏博士提出眾多亞洲美妝大牌重點開發方向及國際評鑑準則，像是國際上一些化妝品的衛生安全監管條例修法，供東森自然美做為未來進軍國際市場的參考。

賴惠敏博士也以自己多年擔任SNQ國家品質標章評審委員的經驗，建議東森自然美多開發品牌獨家專利、強化銷售量發揮市場影響力，並且出具大量人體實驗等可被驗證的科學證據，為品牌深度扎根，可向上爭取SNQ國家品質標章銀獎、甚至金獎。

▲東森自然美產學高峰會邀集各領域專家提出建言，圖為王令麟與台灣麗谷產業創新聯盟理事長吳鐵城(左2)及星醫美學集團創辦人林信一(右2)合影。

向來講求人證、物證、科學做見證的自然美，在東森集團接手整併為東森自然美之後脫胎換骨，不僅重塑品牌形象，經營模式也從傳統加盟迅速走向創新、與科技接軌之路，每年舉辦兩次東森自然美產學高峰會要借助醫學、產學合作的力量，朝向美容、生技、抗衰老等全球趨勢努力。王令麟強調：東森只做第一！透過東森嚴選對品質的要求及強大的品牌力與行銷力奠定基礎，目標進軍國際市場。期待與消費者與產學專家一同見證未來台灣生技美容產業因為自然美而翻轉、升級，更要帶動消費者因為東森翻轉人生，活得健康又美麗。

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