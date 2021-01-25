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38歲扮少女被狠酸！「零死角」章子怡扳回一城，「凍齡妙招」學起來

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▲▼章子怡顏值在線，「美容妙招」學起來 。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡古裝扮相美，完美臉型堪稱零死角。（圖／翻攝自微博/章子怡、電視劇上陽賦，以下同）

章子怡《上陽賦》熱播，當時她以38歲的高齡飾演15歲的郡主，扮相被人大批尷尬，但演過了15歲的少女時期，「國際章」依舊是顏值在線，她的恩師張藝謀就曾誇她「360度幾乎零死角，怎麼拍都美」，其實出道至今，她的臉蛋和容貌幾乎未變，只是多了一絲成熟，能把自己顧的那麼好，她私下的保養肯定有一套。

▲▼章子怡顏值在線，「美容妙招」學起來 。（圖／翻攝自微博）

▲15歲扮相被狠批，事實上非她之罪，妝容問題比較大。

▲▼章子怡顏值在線，「美容妙招」學起來 。（圖／翻攝自微博）

▲演過少女時期，改變了眉型和妝容，美出新高度。

▲▼章子怡顏值在線，「美容妙招」學起來 。（圖／翻攝自微博）

▲她的古裝扮相，讓人幾乎找不到缺點。

#私下不化妝

她保養肌膚的方式就是多休息，私下的她不上戲不化妝，早晚確實做好卸妝洗臉基本功夫，清潔做好且不給肌膚多於負擔，膚質自然沒有大問題。

#保證8小時的睡眠

她曾說過以下金句讓人印象深刻，「在保養上，男人靠的是吃，女人最重要的是睡覺。作息時間要正常，必須保證8個小時的睡眠。平常如果不拍戲，我一定不會超過12點睡覺。」

#保養品一分錢一分貨

或許出道的早，她對保養完全不馬虎，她認為保養一分錢一分貨，要買就買最好的，對她而言，保養預算無上限，只要對肌膚好，那麼就是值得的。

#拍戲喝煲湯維持膚況

拍戲緊湊，睡眠也無法品質的時候，她會多喝煲湯盡量維持最佳狀態，她分享美容易內外結合，煲湯就是很好的方式，私下的她最愛香菇雞湯和鯽魚蛋奶湯，都擁有非常豐富的蛋白質。

▲▼章子怡顏值在線，「美容妙招」學起來 。（圖／翻攝自微博）

▲育有一兒一女的她，根本看不出來下個月即將滿42歲了。

#保養不假手他人

女星的肌膚大部分都交給專業來照顧，章子怡卻偏愛自己保養，自己保養除了好控制時間，抹在臉上的產品必須自己認證過才安心。

#腳底按摩促進循環

女生只要循環好，臉色自然亮起來，她保養不假手他人，但卻很著迷腳底按摩，一來能夠放鬆，同時促進血液循環，幫助體內累積的廢物，一個月固定做個1-2次，就是她養生的方式。

關鍵字：

章子怡.保養, 美容, 秘訣, 上陽賦

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