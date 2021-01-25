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LVMH線上錶展新材質、新機芯齊發　Hublot橘色藍寶石錶殼全球首創

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▲▼LVMH線上錶展 。（圖／公關照）

▲LVMH集團旗下三大鐘錶品牌Hublot、寶格麗、Zenith聯合舉辦線上錶展。（圖／LVMH提供）

記者陳雅韻／台北報導

新冠疫情依然嚴峻，以往在瑞士舉辦的實體錶展不得不轉往數位發展，今精品集團LVMH旗下三大鐘錶品牌Hublot（宇舶表）、寶格麗（BVLGARI）、Zenith（真力時）聯合舉辦線上錶展，揭露今年最新主力錶款，新材質、新機芯依舊抓緊目光，而TAG Heuer（泰格豪雅）因即將舉辦盛大的數位錶款發表會，因此未參加此次錶展。

▲▼LVMH線上錶展 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang冰橙藍寶石陀飛輪自動上鍊腕錶，限量50只，5,232,000元。（圖／Hublot提供）

Hublot首創新材質
身為創新與融合材質的專家，Hublot今年在材質上持續創造驚奇，不僅為Big Bang Unico Integral Ceramic陶瓷錶新增銀灰、深藍與霧白色款式，同時發表全球首創橘色藍寶石錶殼的Big Bang冰橙藍寶石陀飛輪自動腕錶，其機芯也是全新設計，採用將微型自動盤至於面盤12時位置的HUB6035機芯，轉動的22K白金自動盤恰好與轉動的陀飛輪相呼應，讓面盤更有看頭。

▲▼LVMH線上錶展 。（圖／公關照）▲▼LVMH線上錶展 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕錶（左）8,050,000元， DIVAS’DREAM孔雀陀飛輪腕錶4,680,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗挑戰高複雜
寶格麗於複雜領域與日常錶款均有著墨，焦點之作為全球限量15只的OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪錶，全新機芯展現錶上最複雜聽的藝術；女性複雜功能錶則以DIVA’S DREAM PEACOCK孔雀陀飛輪錶為代表，集合鏤空陀飛輪、內填琺瑯技法與孔雀羽毛鑲嵌等裝飾工藝，說明講求製錶實力外，美學藝術也是品牌重點。

▲▼LVMH線上錶展 。（圖／公關照）

▲Zenith CHORNOMASTER SPORT鍊帶錶，318,100元。（圖／Zenith提供）

Zenith飆精準計時
振頻每小時36,000轉的El Primero機芯無疑是Zenith最珍貴的資產，今年將最新版本更名為El Primero 3600型，動力儲存延長至60小時、精準計時至1／10秒，裝載於年度主打的CHORNOMASTER SPORT腕錶，1／10秒指示刻度直接鐫刻於黑色陶瓷錶圈上，是市面上首見的設計，而面盤上3個小盤分別以藍色、碳灰色與淺灰色呈現，與1969年問世的A386錶款如出一轍，共有黑或白色面盤款式，搭配鍊帶或帆布紋理效果的橡膠錶帶。

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關鍵字：

LVMH, Hublot, BVLGARI, 寶格麗, Zenith, 線上錶展

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