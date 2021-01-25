美國爆紅「阿伯」同款羽絨衣狂賣　桑德斯團隊自製「迷因T」1小時售罄

記者王則絲／外電報導

日前（20日）美國總統就職典禮上焦點繁多，政治人物們紛紛正裝出席，也引起不少時尚話題，不過當天最受矚目的竟是穿著深色羽絨衣，坐在一邊抱手、翹腳，整個人窩在椅子上的79歲參議員伯尼桑德斯（Bernie Sanders），極厭世的表情和超「做自己」的模樣意外戳中網友們笑點，近幾日被瘋狂製作成各式各樣的迷因流傳網路，而當時桑德斯身上所穿的「阿伯裝」同款羽絨衣也因此被民眾們搶翻，3日內就被搶光光。

美國總統就職典禮上，拜登夫婦、賀錦麗與丈夫是最大主角，到場參加的前美國總統歐巴馬與柯林頓，和前第一夫人蜜雪兒與希拉蕊，以及演出藝人Lady Gaga、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）全都盛裝出席，但是他們在網上的聲量全都輸給了穿著黯淡羽絨衣「阿伯裝」的桑德斯參議員。

▲桑德斯同款Burton Snowboard羽絨夾克，在短短3日內被搶空。（圖／路透）

原來桑德斯當天穿著的羽絨衣來自滑雪服裝品牌Burton Snowboard，據外媒報導，品牌表示過去幾天來官方網站瀏覽量大增，且桑德斯同款羽絨衣（GORE-TEX Edgecomb down jacket）在短短3日內被搶購一空。桑德斯這回因「隨便穿」而在典禮上形成反差，映襯出他務實、真實的性格，讓民眾覺得更加親近，所帶來的影響力非常大，成為新一代「帶貨王」。

▲桑德斯團隊利用爆紅的圖片製作衛衣，迅速銷售一空。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）

不僅如此，有鑒於意識到桑德斯強大的帶貨力，桑德斯的團隊便利用爆紅的圖片製作專屬衛衣，以45美金（約台幣1,260原）的價格販售，所得獲利將全部投入公益使用，捐給桑德斯選區的佛蒙特州慈善機構Meals on Wheels Vermont，該單品推出後僅僅一小時左右即售罄，著實驚人，良好的運用了自身的人氣。目前官網上還有男、女裝T恤同步推出，售價為27美元（約台幣755元）。

▲目前官網上還有男、女裝T恤同步推出，售價為27美元（約台幣755元）。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）

►桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖



►梅蘭妮亞「拋下川普懶得合照」影片爆紅 秒換花洋裝準備度假