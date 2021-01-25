fb ig video ETtoday search mobile

美國爆紅「阿伯」同款羽絨衣狂賣　桑德斯團隊自製「迷因T」1小時售罄

>

記者王則絲／外電報導

日前（20日）美國總統就職典禮上焦點繁多，政治人物們紛紛正裝出席，也引起不少時尚話題，不過當天最受矚目的竟是穿著深色羽絨衣，坐在一邊抱手、翹腳，整個人窩在椅子上的79歲參議員伯尼桑德斯（Bernie Sanders），極厭世的表情和超「做自己」的模樣意外戳中網友們笑點，近幾日被瘋狂製作成各式各樣的迷因流傳網路，而當時桑德斯身上所穿的「阿伯裝」同款羽絨衣也因此被民眾們搶翻，3日內就被搶光光。

美國總統就職典禮上，拜登夫婦、賀錦麗與丈夫是最大主角，到場參加的前美國總統歐巴馬與柯林頓，和前第一夫人蜜雪兒與希拉蕊，以及演出藝人Lady Gaga、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）全都盛裝出席，但是他們在網上的聲量全都輸給了穿著黯淡羽絨衣「阿伯裝」的桑德斯參議員。

▲Bernie Sanders桑德斯參議員同款羽絨外套。（圖／路透）

▲桑德斯同款Burton Snowboard羽絨夾克，在短短3日內被搶空。（圖／路透）

原來桑德斯當天穿著的羽絨衣來自滑雪服裝品牌Burton Snowboard，據外媒報導，品牌表示過去幾天來官方網站瀏覽量大增，且桑德斯同款羽絨衣（GORE-TEX Edgecomb down jacket）在短短3日內被搶購一空。桑德斯這回因「隨便穿」而在典禮上形成反差，映襯出他務實、真實的性格，讓民眾覺得更加親近，所帶來的影響力非常大，成為新一代「帶貨王」。

▲桑德斯公益服裝。（圖／翻攝自Bernie Sanders 官網）

▲桑德斯團隊利用爆紅的圖片製作衛衣，迅速銷售一空。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）

不僅如此，有鑒於意識到桑德斯強大的帶貨力，桑德斯的團隊便利用爆紅的圖片製作專屬衛衣，以45美金（約台幣1,260原）的價格販售，所得獲利將全部投入公益使用，捐給桑德斯選區的佛蒙特州慈善機構Meals on Wheels Vermont，該單品推出後僅僅一小時左右即售罄，著實驚人，良好的運用了自身的人氣。目前官網上還有男、女裝T恤同步推出，售價為27美元（約台幣755元）。

▲桑德斯公益服裝。（圖／翻攝自Bernie Sanders 官網）▲桑德斯公益服裝。（圖／翻攝自Bernie Sanders 官網）

▲目前官網上還有男、女裝T恤同步推出，售價為27美元（約台幣755元）。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）

►桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖

►梅蘭妮亞「拋下川普懶得合照」影片爆紅　秒換花洋裝準備度假

關鍵字：

Bernie Sanders, 伯尼桑德斯, 桑德斯, 參議員, 阿伯, 羽絨衣, Burton Snowboard, 迷因

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

孫芸芸穿9萬GUCCI聯名裝爬山　嘟嘴賣萌隔海PK露美腿女兒

孫芸芸穿9萬GUCCI聯名裝爬山　嘟嘴賣萌隔海PK露美腿女兒

金牛都很小氣？最常被誤會的3大星座　Top 1真的太委屈

金牛都很小氣？最常被誤會的3大星座　Top 1真的太委屈

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」 韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人 《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍 陳妍希中空深U尺度大開！　40歲張柏芝「火紅波浪裙」露腿根拚了 代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法，怪不得瘦子都愛喝水 包・開箱／LV「丹寧藍老花小包」讓人秒被美暈！袋蓋藏驚喜小玄機 UNIQLO竟推出「發熱泡麵」？日清腦洞開到HEATECH上　吃了真的會暖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面