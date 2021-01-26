東森自然美創新商模強強聯手　「四美合一」搶攻美界版圖

▲東森自然美50歲！產學高峰會展望未來 王令麟：東森只做第一。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲東森自然美積極尋求美業集團跨界強強聯手，東森集團總裁王令麟(圖中)邀請星醫美學集團創辦人林信一(右2)分享創新商模，掌握消費者服務優化關鍵。

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美50歲了！身為台灣在地經典美妝生技品牌，50年來對美的堅持與時俱進，近年更打破傳統加盟模式，積極與美業集團強強聯手導入創新商模。第四屆東森自然美產學高峰會不僅邀請加盟主分享東森整合線上線下服務有效導客見證，更邀請到星醫美學集團創辦人林信一分享運用大數據優化消費者體驗關鍵，以期為東森自然美升級服務，再創事業新高峰。

▲王令麟邀東森自然美加盟店主代表參與產學高峰會。

東森自然美除了擁有自家生技研發中心生產製造的優質美容保養品，透過東森購物、電話行銷團隊及東森直消電商等多角化通路持續創造驚人銷售業績，同時也積極尋求美業集團強強聯手，協助實體門市轉型、升級為複合店，除了原有的頂級美容SPA服務結合肌膚大數據實證為基礎之外，近期東森自然美也加入美甲、美睫服務，同時透過「AR智能魔鏡」與名留美髮集團合作實現「四美合一」，提供愛美消費者值得信賴的全方位美容服務場域，強攻全台美麗版圖。

▲東森自然美展業營運長林峰成與團隊共同努力，讓東森自然美以成為全台第一大美容SPA業者。

東森自然美展業營運長林峰成指出，過去台灣美容SPA市場規模推估約570億元，門市數約6千家，卻多以小型工作室為主，而東森自然美提供加盟主極大禮遇為誘因，因此在2020年不受疫情影響，2年新增店家數超過80家，火速躍升全台第一大美容SPA業者。東森自然美加盟主三峽北大店廖麟鑫董事長也參與本屆產學高峰會，以親身經驗分享東森傾集團之力，將東森購物會員有效導客到店帶動業績成長超有感。

▲星醫美學集團創辦人林信一看好東森有大量平台紅利，在業界相當強勢。

不僅如此，東森集團總裁王令麟為尋求消費者服務滿意度最大化，邀請擁有豐富國際市場經歷的星醫美學集團創辦人林信一分享大數據服務整合應用經驗。林信一說明，「如何從美麗進入健康領域是國際市場的未來趨勢，過去的好醫院是由好醫生等大量人才的集結，未來的好醫院要基於訊息化建設出好的商品的集結」，他發現即使是醫療服務院所也要整合線上及線下通路服務，甚至以AI客服分流消費者並優化用戶體驗流程，才能真正提升消費者滿意度。而林信一也表示，相當看好東森有大量的平台紅利，能將流量變現的能力在業界相當強勢，連Google和臉書都還比不上，因此也期待未來有機會能與東森自然美有進一步的合作。

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