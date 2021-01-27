IG網友票選新年最想入手球鞋TOP 5　第一名是超火紅「鞋王」

大家最期待的農曆新年終於要來啦~在這充滿喜氣的節日，除了要好好與家人吃頓飯以外，舉凡像是紅包、刮刮樂、麻將等，都是新年會有意外之財的管道之一，不少人也會利用新年店家所推出的強檔折扣機會，來入手自己喜歡的夢幻鞋履。因此前幾日我們透過 COOL 的 IG 問答功能，詢問喜愛潮流的朋友們新年最想買到哪雙鞋款，並蒐集大家的答案依序排列，排出 2021 新年最想入手球鞋排行榜，發現大家喜愛的也大多是市場上討論度極高的火熱球鞋，現在就讓我們趕緊來看看有沒有符合你心中的球鞋吧！

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No.5 Nike SB Dunk “Street Hawker”

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雖然近兩年成為街頭潮人們心中火熱鞋款的 Nike SB Dunk 出現在榜單中並不意外，但是大家竟不約而同的紛紛指定被稱為「食神」的 “Street Hawker” 配色，看來這雙蘊含中華深遠飲食歷史的獨道鞋款，的確深深吸引住鞋迷們的目光。 Nike SB Dunk “Street Hawker” 為廣州藝術家杰凸凸（Jason Deng）打造的作品，運用拿手的水彩畫融入代表西方文化的球鞋中，並輔以手繪的六座城市街頭美食為設計語言，打造出擁有豐富元素的東西合併 SB Dunk Low。細節靈感上包含了：臺北的刨冰、北京的豆汁焦圈、成都的火鍋、西安的羊肉泡饃、上海的陽春麵以及廣州的果木燒鵝。此外還加入了漢字、繽紛水彩等獨特藝術思維，兩隻腳還以不一樣顏色的鴛鴦方式呈現，細節上隱含的涵義與繽紛的色彩組合，雖然只是雙主題性球鞋，在設計程度卻大大勝過了許多神鞋。

No.4 New Balance 9 系列



隨著軍工裝穿搭的大勢，復古味十足兼具質感的 New Balance 自然也成為熱門鞋款。而其中以 990 或是 992 等經典鞋款熟為人知的 9 系列，更是成為不少鞋迷們第一入手的對象。 但因為 9 系列擁有品牌歷史中尊貴的美製血統，精湛的工法呈現出絕佳的質感，而此優點也反映到了價格上，所以 9 系列雖然深受大家喜愛，不過較不平民的價格也是鞋迷們多需要仔細思考的部分，成為心中想買卻不一定能買的夢幻鞋款，所以難得碰上過年有些意外的錢財，9 系列才會是領完紅包必入手的熱門球鞋吧！

NO.3 Nike Air Force 1

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在各位讀者給我們的回饋中，可以是國民鞋款也可以是爆款神鞋的 Nike Air Force 1，也是許多人心中的答案。身為 Nike 旗下的銷售保證，Air Force 1 被許多熱門品牌視為最佳的創作載體，近幾年最被人爭相吹捧的莫過於攜手 GD 所打造的小雛菊版本了，豐富的細節讓人難以抗拒，且即使是一般款也都十分百搭又實穿，難怪 Air Force 1 會成為潮人們最想入手的球鞋第三名。

NO.2 Air Jordan 1



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與 Air Force 1 一樣，橫跨球鞋圈長遠歷史的 Air Jordan 1，同樣也是百搭又實穿的熱門鞋款，且入手難易度從高至低都有，即使是一般版本也能應付你整週的穿搭。

NO.1 sacai x Nike



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身為 2020 年鞋王的 sacai x Nike 聯名憑藉著話題熱度，直接榮登大家過年必收鞋款第一名，不管是當初的 LDWaffle 亦或是 VaporWaffle，解構式的設計都於街頭掀起一股風潮，再售價格也火速上漲，而在後續多款配色與三方聯名的加持之下，相信如果過年有幸財源滾滾的朋友們，肯定都會想買一雙 sacai x Nike 吧？

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