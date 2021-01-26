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讓人驚豔的清透！超貼膚「濾鏡粉底液」盤點，一抹美顏

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▲▼濾鏡粉底盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲現代人對底妝的要求越來越高，渴望一瓶解決所有困擾。（圖／翻攝自IG@etudeofficial、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

當口罩已成為生活必備品，底妝的選擇更為重要，許多女生摘下口罩斑駁，膚色更是整個暗一階。根據調查，持妝和保濕是消費者的首要需求，各大品牌推出粉底液新品，訴求透氣遮瑕且持妝，服貼的就像第二層肌膚。

▲▼濾鏡粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 完美貼膚無瑕粉底液，30ml，1,600元。

長時間戴口罩，肌膚悶著冒出粉刺痘痘，是所有女生的痛，雅頓完美貼膚無瑕粉底液，標榜持久且保濕，清爽質地卻擁有優秀遮瑕功能，服貼的就像第二層肌膚。更含有8種草本萃取精華，包括薰衣草、芙蓉花、蘭花、蓮花、荷花、洋甘菊、矢車菊、蘆薈等，幫助舒緩肌膚不適。

▲▼濾鏡粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK 水凝美肌粉霜，#200，30g，2,050元。

RMK的水凝美肌粉霜在也推出明亮粉紅色系，幫助打造清透有氣色肌膚，奢華調配5種嚴選的美肌保養油，使粉底液有如護膚霜般潤澤，完美服貼肌膚，長時間維持剛完妝般的緊實彈力感。

▲▼濾鏡粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 超進化光感緊緻粉底，30ml，2,000元。

精華液般質地的資生堂超進化光感緊緻粉底，超強延展性，疊擦也不厚粉，光澤更是持妝不暗沉，幫助遮蓋撫平細紋瑕疵，添加山毛櫸芽萃取精華，長效補水，內含透光粉末、鏡面微晶粒子與多層結構粉末，創造自帶濾鏡般的光澤。

▲▼濾鏡粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 無瑕沁透美妍粉底，30ml，2,350元。

有濾鏡美肌粉底之稱的佳麗寶無瑕沁透美妍粉底，如同細緻薄膜，完美修飾皮膚的暗沉、凹凸、毛孔，完成清透光澤的妝效，比起以往需要挖勺沾取，今年粉底液改壓頭設計減少沾手，讓粉底液使用上更方便。

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關鍵字：

粉底液, 濾鏡, 美肌, 盤點

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