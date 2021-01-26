柴語錄「別粗心柴」聯名膳魔師保溫杯　柴柴控快來療癒一波

▲膳魔師與柴語錄聯名推保溫杯。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現在最流行的關鍵字之一就是「複合功能」了，保溫杯品牌THERMOS膳魔師近期與柴語錄聯名，以各種日本祭典文化為主題推出聯名商品，除了營造出國氛圍，再搭配各種耍廢有理的廢柴語錄，讓你喝熱飲暖身，廢廢氣氛又暖心，一定要多功能合一才行啊！柴柴迷們在過年前衝一波紓紓壓吧。





疫情仍在全球延燒，今年無法出國的態勢也仍然持續，悶壞的心情使生活中的療癒感愈來愈重要，膳魔師近期新推出「柴語錄系列」保溫瓶商品，瓶身設計以各種日本祭典文化為主題，讓使用者也能感受出國氛圍，搭配廢柴語錄，讓民眾能在春節來臨前先放鬆心情，迎接新一年的挑戰。

柴語錄以廢柴形象的可愛負能量，在LINE貼圖受到與多民眾喜愛，主角「廢柴」與朋友們用詼諧無奈，描繪上班族日常，可愛又療癒的風格好適合近期的氣氛。膳魔師首次與柴語錄聯名推出全新真空保溫瓶系列，杯身外觀以可愛的「廢柴」為主體，搭配「廢柴穿和服看日本祭典煙火」、「廢柴與朋友在櫻花樹下野餐」、「泡湯是廢柴最佳放鬆身心的秘訣」等情境，讓人好心動。

適逢皇冠金屬51週年，業者表示，即起至2／1，推出商品全面8折優惠，購買THERMOS膳魔師即享滿額現抵，單筆發票金額滿3,300元，可直接現折300元。

Global Mall環球購物中心春節也推出「忠犬麻糬柴犬」打卡點，穿著日本新春和服、乳牛裝扮圖案的柴犬們，首度在台灣亮相，全台七店設有新春拍照點，板橋車站更打造了大型打卡佈置，跟著1米5高「忠犬麻糬柴犬」小魚乾跟小梅穿著新春和服彷彿在日本新春慶典，一秒體驗偽出國。

另推限量會員禮，1／28至1／31刷聯名卡當日累計消費滿888元即可兌換「忠犬麻糬柴犬聯名堅果盤」；2／4至2／7刷GMpay累計消費滿888元以上可兌換「忠犬麻糬柴犬聯名時尚購物袋」；2／11至2／14刷聯名卡當日累計消費滿888元可換「忠犬麻糬柴犬聯名收納籃」。同時Global Mall線上購物1月28日至2月26日更推出「忠犬麻糬柴犬」商品專區，從絨毛公仔、面紙袋、束口袋到鑰匙圈近百項商品可一次收藏。