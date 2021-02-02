說・流行／最會玩黑色的Rick Owens連GD都是粉絲　讓Converse突破百年來的設計

記者王則絲／專題報導

以暗黑時尚聞名的美國設計師Rick Owens，他總是運用「黑色」作為其設計的主角，前衛風格一直以來都走在潮流尖端，就連韓星G-Dragon、大陸歌手薛之謙、藝人陳柏霖⋯⋯等來自各國的明星都是Rick Owens的粉絲。於早先亮相的Rick Owens秋冬大秀上，竟驚喜曝光了與Converse的聯名鞋款「TURBODRK Chuck 70」，把大家熟悉的Chuck 70改造成嶄新的模樣，「這是 Converse 在其百年歷史中，首次以這種方式呈現。」

▲Rick Owens。（圖／由Danielle Levitt 拍攝）



Rick Owens在台灣知名度不廣，但是在國際上頗有人氣，Rick Owens於1962年出生，1994年於洛杉磯創建品牌Rick Owens，真正爆紅則是在2001年時由超模Kate Moss穿著Rick Owens的皮外套登上《VOGUE》雜誌，一炮成名，他還曾在美國時尚設計師協會（CFDA）獲得2017年的終身成就獎、2019年的最佳男裝設計師。

在看到這回Converse攜手Rick Owens的合作之前，必須先來更加認識Rick Owens的設計，他的設計說簡單很簡單，因為他崇尚黑色與極簡，但是你也會發現，每當看完Rick Owens的秀時，第一個反應大部分會是「看不懂」，因為他也曾說過：「街頭服飾，那就不是我會穿的東西，那會讓我想翻白眼，但其中還是有非常棒的設計，有的是很聰明、很機智的。」

所以Rick Owens的設計大抵上都擁有著時下流行看不到的前衛風格，在巨大篇幅的造型服裝上善用切割剪裁，也喜歡運用不同材質的堆疊，許多造型喜歡以一體成型的概念呈現，那也是特色之一，但是這麼多年了，究竟Rick Owens還能做出更多新穎的黑色單品嗎？當你以為他大概已經黔驢技窮了吧，而他又會再度想出新花招，完全不用擔心。

▲CONVERSE X DRKSHDW「TURBODRK Chuck 70」。（圖／Converse提供）



Owens曾經說過：「當我看見某一隨處可見的事物時，我總想著能用自己的方式去演繹和重塑它，但我並不明瞭那是出於什麼原因，也許是出於某種青春期的叛逆，但這也確實就是 Chuck Taylor All Star對我最大的吸引力之一。」其實早在Rick Owens支線品牌DRKSHDW 2014春夏的RAMONES系列中，就從Converse Chuck Taylor All Star鞋款中汲取靈感，改造自己買來的Converse的鞋款，顛覆性地詮釋了這雙經典。

時至今日，Converse與Rick Owens才於品牌2021秋季大秀曝光了第一款正式合作的聯名鞋款「CONVERSE X DRKSHDW TURBODRK Chuck 70」，他將鞋身彎曲和重構，延長了鞋舌並將鞋頭磨平，這是 Converse 在其百年歷史中，首次以這種方式呈現。

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