李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他

記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬近期登上韓版《GQ》二月號封面人物，陸續釋出一組昏暗朦朧風格的時尚大片，只見他一一換上多套西裝、襯衫⋯⋯一如往常地隨意擺Pose就能帥出天際，其中除了不乏些許胸前深V設計，更在另一套西裝造型裡以「裡面沒穿」的方式呈現，敞開的胸口相當誘人，搭配略顯凌亂的髮絲，慵懶性感隨之迸發，粉絲們原地暴動：「看了真的會餓」、「想吃了他」、「眼神有夠逼人！」

李敏鎬在退伍回歸後甩去發福體態，於韓劇《The King:永遠的君主》中飾演騎著白馬的皇帝，獲得全球粉絲的喜愛，更以此劇奪下2020年SBS演技大賞「科幻浪漫迷你劇集男子最優秀演技獎」，人氣再登事業巔峰，目前IG追蹤人數已達2232萬人，接下來李敏鎬則將出演由Apple TV+團隊打造的美劇《Pachinko》，正式進軍歐美，對他來說將會是一項新挑戰，也令觀眾萬分期待。

這回拍攝的雜誌畫報，彷彿罩上了一層朦朧濾鏡，透過昏暗的光線讓眼神更加神秘，李敏鎬以187公分的高挑模特兒身材演繹FENDI服裝，封面這張花紋短袖襯衫套裝造型，只見李敏鎬解開胸前3顆扣子，以慵懶姿勢癱坐在椅子上，而粉絲們就是被這張照片的眼神給電暈：「眼神有夠逼人！」

也有穿著另一套淡色西裝，以「裡面沒穿」的方式呈現造型，大方展現寬闊的胸膛，讓少女們臉紅心跳，「每一張都姨母笑」、「電力爆表！」其他造型李敏鎬也輕鬆用高大身軀駕馭，即便是華麗刺繡的服裝也無違和，完美的顏值更是被讚爆：「真的是貴族的樣子」、「長得太好看了，帥哭」、「五官太完美啦！」

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