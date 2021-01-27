韓國「文青擴香」回購率破表　下殺199元還不買爆

文／C編

室內充滿香氣非常重要，尤其是當有客人來到家裡的時候，居家空間的舒適度更成為「別人怎麼看待妳的關鍵」，絕對不能飄散出濕氣跟悶味，相當NG，購物網站「Her和她」推出「韓國Cocodor室內擴香瓶200ml」，不但外型設計有質感，清新不嗆鼻的香氣，讓許多人愛到不行，成為居家必需品。

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▲韓國cocodor經典室內擴香瓶（四月花香、白茉莉、白麝香、玫瑰香水4選1），200ml、原價400元、特價199元。點我購買。



以優雅的透明玻璃瓶裝載香氛，加上黑色的擴香枝，包裝看起來非常俐落簡約，擺在家裡立刻品味大提升，不僅空氣中散發的氣味優雅大方，玻璃瓶也襯托出簡潔明亮的居家氛圍，絕對是重視生活的女孩不可或缺的好物。

不僅擁有好看的包裝，香味還有4種可以選擇：

1.四月花香

滿滿的花朵層層堆疊出的香氣，就像是剛用衣物柔軟精清洗過後的衣服般，鬆軟又充滿舒適、柔和的氣息，能夠製造出溫暖質感的空間氛圍。

2.白茉莉

喜歡花香味的女孩，絕對不能錯過白茉莉的香氣，綻放盛開的白色花瓣、嬌豔欲滴，融合一點白玫瑰展現出高雅的白色花香調，讓整個空間都充滿雅緻的質感，別有一番風味。

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▲Cocodor擴香包裝典雅有質感（四月花香、白茉莉、白麝香、玫瑰香水4選1），200ml、原價400元、特價199元。點我購買。



3.白麝香

喜歡偏向中性、木質調的女孩必挑款，優雅細緻的白麝香，為香氣增添一抹溫潤的氣息，彷彿剛剛沐浴出來的溫暖，又帶點裸透的性感，能讓居家氛圍充滿魅力。

4.玫瑰香水

格拉斯地區所生產的玫瑰香氣搭配上一點點的麝香，為整體浪漫的花香調展現出一點點的溫馴，讓空間淡雅、充滿女人味，卻不會過於少女心。

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▲韓國cocodor經典室內擴香瓶（四月花香、白茉莉、白麝香、玫瑰香水4選1），200ml、原價400元、特價199元。點我購買。



「Her和她」推出「韓國cocodor經典室內擴香瓶」，200ml、原價400元、特價199元，迷人的香氣絕對讓人買過還會再回購，更是最近居家大掃除必須要使用的單品，當空間乾淨舒爽之後，居家擺飾與香味就變得更加重要，立刻下標一款來增添居家氛圍吧！

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