挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

文／C編

輕巧輕便的耳機已經成為趨勢，而掀起這股風潮的單品絕非Apple的AirPods莫屬，想在年末好好犒賞自己一整年的辛勞，「Her和她」提出了絕佳的方案，推出「Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒」，原價5290元、特價3888元，超划算的價格直接現省1402元！

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Apple在2016年推出第一代AirPods，簡直就是為耳機市場帶來新的革命，2019年第二代登場，無限連接速度更快，並降低音訊延遲，也是Her此次特價的版本。

▲AirPods推出後，各種相關配件例如保護殼，也紛紛出籠。（圖／翻攝自wowicase IG）



AirPods由Apple H1耳機晶片驅動，運用光學感測器與動作加速度計技術，可偵測目前是否佩戴於耳中，無論是雙耳同時使用，或僅佩戴其中一只，H1晶片都能自動傳輸音訊並啟用麥克風，當進行通話或與Siri對話時，會有另一組語音偵測加速度計與波束成形麥克風配合作用，過濾背景噪音，鎖定人體聲音並清楚呈現。

▲AirPods體積小、攜帶方便。（圖／翻攝自airpodsoff_ufa IG）



AirPods充電一次能夠提供5小時的聆聽時間與3小時的通話時間；此外，充電盒儲備了多次充電量，提供超過24小時的聆聽不斷電，只須置於盒中15分鐘，就可以立刻快速充電，提供3小時的聆聽時間或2小時的通話時間。

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因為是許多人心中的夢幻逸品，購物網站「Her和她」推出「Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒」，原價5290元、特價3888元的超殺折扣，直接省下1402元，比官網買還划算，24小時炫風特價，趕緊下手。

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