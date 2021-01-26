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韓妞都說準！超夯「選梳子」小測驗看隱藏個性　「這把」容易被滿足

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▲▼女生限定「選梳子」心理測驗。（圖／翻攝自LASS官網）

編輯／Molly　圖／翻攝自LASS官網

對於許多女生來說，梳子是不可或缺的物品，而市面上的梳子有很多種，每一種都有不同功能和用法，有些人需要用圓筒梳來吹瀏海，也有人喜歡扁平梳方便分線、綁頭髮，但就算你平常沒在用梳子，也可以用梳子來看自己或其他人的內心世界！

韓國網站LASS常推出心理測驗，先前就有一個「選梳子」心理測驗被瘋傳，光從梳子的選擇就能反映出一個人的隱藏個性。首先，請以第一眼直覺，從這6把梳子中挑選出你最喜歡或最想用的1把梳子。

▲▼女生限定「選梳子」心理測驗。（圖／翻攝自LASS官網）

選擇1號梳子

在剛認識或不太熟的人眼裡，會覺得妳看起來很平凡，在人群中是不太起眼的那種類型，但其實妳們很會按照自己的「生存之道」把生活過得很好，而且內心會認為負面情緒是弱者才會有的表現，所以面對困難或挑戰時也會用自己的方式堅持下去，但其實偶爾表現出自己的脆弱或真實感覺也沒關係，不要把自己逼得太緊了。

選擇2號梳子

這類型的人性格大方，不喜歡為了小事斤斤計較，給人的印象通常都是溫暖又優雅，平時喜歡穿能展現女人味的服裝，雖然不是喜歡出風頭的人，但因爲很有個人魅力，不用特意做什麼就很容易獲得別人的關注。

選擇3號梳子

選擇3號梳子的人感受比較敏感，平時情緒變化比較大，所以不熟的人一開始會覺得妳有點怪怪的，但認識久了、越來越熟悉就會知道其實妳對人很親切，而且個性很有趣，討厭平凡的事物，喜歡的東西都很獨特，跟妳一起玩的日子絕不會無聊。

選擇4號梳子

這類型的人個性很率真，不喜歡事情變得複雜，總是想什麼就說什麼，學不來拐彎抹角，同時她們還很有正義感，對於自己負責的事情會很認真。雖然有時候過於直接的做事說話方式，可能會招來一些批評或不自覺就樹敵，但對於熟悉你的朋友反而會覺得是個優點，所以會喜歡找妳討論、傾訴事情。

選擇5號梳子

選這把梳子的人很容易被滿足，在物質上是秉持著極簡主義，很珍惜自己擁有的東西，並且只買自己覺得有需要的東西，絕不會把錢花不覺得重要的東西上，就算人家送妳也不想要。比起買東西，更喜歡將錢花在投資自己或是健康相關，花在家人朋友、親密的人身上也很捨得。

選擇6號梳子

這類型的人性格比較保守，很需要安全感，不喜歡碰觸不確定性高的事物，比起挑戰更喜歡長期待在自己熟悉之處，所以通常會比較缺乏彈性，對於快速變化的環境比較難適應，無法快速應變。其實偶爾試著放開心胸，多嘗試一些新鮮事物或不熟悉的東西，或許妳會發現自己的其他可能。

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關鍵字：

心理測驗, 性格, 個性, 真面目, 真實性格, 韓國, 女生, 韓妞, 梳子, 韓國網站

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