LVMH高富帥少東偕未婚妻逛進Tiffany店　愛犬換上1.2萬頸圈宣傳

▲LVMH集團二公子Alexandre Arnault（左）與女企業家Geraldine Guyot訂婚。（圖／翻攝gguyot IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國精品龍頭LVMH集團收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.後，火速派集團主席Bernard Arnault的二公子、28歲的Alexandre Arnault出任副總裁，負責產品與品牌溝通，這位精品圈的高富帥代表相當積極，連周末都帶著未婚妻Geraldine Guyot在紐約巡店，兩人的愛犬也跟著逛進專賣店，牠的脖子上已套上要價12,000元Tiffany頸圈了！

▲Alexandre Arnault（右）與未婚妻、愛犬一同逛進Tiffany專賣店。（圖／翻攝gguyot IG）

為快速了解Tiffany核心價值與歷史，Alexandre Arnault趁周末到Tiffany紐約專賣店欣賞石上鳥、賈姬手環、傳奇設計師Jean Schlumberger系列珠寶等經典作品，剛與他訂婚的年輕企業家未婚妻Geraldine Guyot也愛相隨，大方曬恩愛。

▲Alexandre Arnault的愛犬已換上要價12,000元的Tiffany頸圈了。（圖／翻攝 alexandrearnault IG）

當天Geraldine Guyot斜背自創配件品牌D'ESTRËE的墨綠色包，有趣的是她不是與Alexandre Arnault穿情侶裝，而是與愛犬穿相同迷彩圖案的外套，一派帥氣模樣，而狗狗也因為主人變成Tiffany高層，換上Tiffany Blue顏色的皮革頸圈，當最佳代言寵物替品牌宣傳。

▲擔任Tiffany副總裁的Alexandre Arnault，周末也在紐約巡店。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

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