最霸氣的小獅子Ryan出無線行動電源　背面吸盤設計好貼心

記者李薇／台北報導

KAKAO FRIENDS裡面的獅子Ryan在南韓擁有高人氣，超霸氣的模樣擁有大批粉絲喜愛，最近品牌再度推出Ryan的周邊單品，就是超級可愛的無線行動電源，可以支援無線充電的功能超級方便好用，隨時隨地都可以保持電源充足。

▲KAKAO FRIENDS的行動電源。（圖／KAKAO FRIENDS IG）



Ryan黃色的方盒子外型，搭配上超級可愛的鬃毛，就是女孩們印象中霸氣的小獅子，這次化身行動電源，不僅外型超級可愛，背後還設計了吸盤，可以吸住手機或是筆電上面，做到完美的收納跟充電，不會隨時就位移，絕對是常常沒電的你必備單品。

▲無線充電的設計非常實用。（圖／KAKAO FRIENDS IG）



許多網友看到這款商品，都不禁大讚「實在太可愛了」、「這真的是一個革命性的項目」、「多了吸盤的設計好貼心」、「我想我需要這個」，可見Ryan的魅力超級厲害，讓許多人都心動想要下預購單。

▲吸盤設計可以吸在手機後面，充電不斷電。（圖／KAKAO FRIENDS IG）



同樣很受到歡迎的LINE FRIENDS早在之前就有推出過熊大、莎莉的行動電源，圓滾滾的外型也是受到很多人的喜愛，不僅可以拿來充手機，像是耳機也可以拿來充，相當方便又實用。

▲LINE FRIENDS也有推出熊大跟兔兔的行動電源。（圖／LINE FRIENDS 官網）



後來又推出了熊大跟兔兔皮革版的行動電源，方形的設計更好拿取，同時還有手掛繩設計，拎在手上也是不用擔心會掉，非常方便好用，輸出高達2.1A可以為手機快速充電，兩個USB接頭，可以同時充兩支手機也沒有問題。