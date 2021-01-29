讓防疫妖怪療癒你！日本五款可愛和菓子結合口罩、洗手元素撫慰人心

編輯／ChiNg

近日疫情再度升溫，面對不樂觀的現況日本仍然抱持樂天的態度，不僅是替醫護人員加油打氣更是撫慰民眾的心靈，日本甜點店「稻豐園」繼去年推出「疫情退散！防疫貓咪日式饅頭組」後，今年再度打造新系列防疫和菓子組「五蜜」五款既可愛又療癒人心的造型小點心。

此系列和菓子不但外觀十分奪目連設計巧思都相當有趣，「五蜜」之靈感來自日本的防疫口號三密「不密集、不密閉、不與人密切接觸」結合各種代表元素推出這款最佳防疫代言人甜點；盒子外包裝採以白色與粉紅色的浪漫配色，而配合節日更將於情人節推出當日限定款白色與薄荷綠的版本，可謂最人性化設計的一盒小點心，不管是送禮還是自己品嚐都賞心悅目。

▲日本稻豐園推出既溫馨又可愛的防疫造型和菓子，粉白色設計的外盒為寒冬帶來溫暖。（圖／翻攝自tohoen.com，下同）

五款和菓子有日本抗瘟疫妖怪「阿瑪比埃」以及四款最具代表性的元素包括通風、避免密集接觸、口罩和洗手，阿瑪比埃是日本傳說中庇佑人民的人魚形生物，稻豐園用豆沙包裹著草莓醬來打造他療癒的形象。

另外「通風」以及「避免密集接觸」則是分別採以豆沙口味的小饅頭和豆沙口味的羊羹卷製作而成，外觀看起來就像一個告示牌提醒大家抗疫期間沒事少進出公共場所、好好配合防疫；而大家肯定不陌生的好朋友絕對是「口罩」了，看過口罩、戴過口罩也要吃過口罩，這款檸檬口味的口罩讓你嚐嚐究竟口罩的口感是如何；最後派出了柚子口味的羊羹卷，以酸酸甜甜的滋味提醒大家記得要「勤洗手」。

▲「五蜜」和菓子組包含五款造型：抗疫妖怪阿瑪比埃、通風、避免密集接觸、口罩、洗手，由最具代表性的五種元素設計而成。

稻豐園「五蜜」和菓子組將於2／4至3／15在官網上進行販售，定價為1,500日圓（約NT$405）有興趣的人記得前往搶購。

心情低落時就是需要來一些療癒小點，若喜歡大啖甜點的話絕對不能錯過巧克力品牌BAC（Black As Chocolate）推出的這款最美的手工玫瑰花巧克力蛋糕「玫你不可」，令人不禁想起單朵玫瑰花的花語「唯一摯愛」，在BAC的經典系列巧克力蛋糕上點綴出一片片的花瓣彷彿寒冬裡最完美也最浪漫的一場告白，香醇濃郁的巧克力搭配玫瑰花吸睛的華麗外表美到讓人捨不得吃，吃了一口卻又停不下來。

BAC「玫你不可」手工玫瑰花巧克力蛋糕已於全台門市以及官網開放預購，定價為NT$799限量售完為止，喜歡的人立馬手刀下單吧。

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