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未上市先爆紅的「小冰磚」唇彩　粉色方塊一抹就有顯色飽滿唇

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記者李薇／台北報導

開架唇膏一牌比一牌還要厲害，媚比琳最近就推出全新「小冰磚」唇彩，粉紅色的外包裝看起來就像是完美的甜點一樣，裡面唇彩一抹就有擁有母胎系美唇，可以輕輕鬆鬆打造出誘惑的妝感效果。

 ▲媚比琳,CLIO,唇彩,唇膏。（圖／品牌提供）

▲媚比琳推出全新小冰磚輕奢誘吻唇萃。（圖／品牌提供）

這次的「小冰磚」輕奢誘吻唇萃總共推出6個顏色，包括仙氣飄飄的乾燥玫瑰色#004玫瑰馬卡龍、清新酸甜的粉紅色調#005莓果千層派、到溫暖香甜的粉棕色#008栗子蘋果塔，每一款都很值得收進化妝包裡面。

 ▲媚比琳,CLIO,唇彩,唇膏。（圖／品牌提供）

▲輕奢誘吻唇萃5.4ml、售價360元。（圖／品牌提供）

不只是顏色讓人傾心，裡面更添加專櫃等級的玻尿酸保濕精華，超強的保濕因子塗抹到雙唇上，一點都不會顯唇紋，可以呈現出飽滿平滑的雙唇效果，長時間持妝也不用擔心乾燥缺水。

 ▲媚比琳,CLIO,唇彩,唇膏。（圖／品牌提供）

▲CLIO推出全新的唇膏。（圖／品牌提供）

除了媚比琳推出超級粉嫩的唇彩之外，珂莉奧也推出暖漾特調水光潤唇膏，水潤的質地一抹可以打造出顯色的唇妝效果，輕輕鬆鬆就可以修飾唇紋，暗沉唇也有完美的妝容。

 ▲媚比琳,CLIO,唇彩,唇膏。（圖／品牌提供）

▲CLIO暖漾特調水光潤唇膏售價450元。（圖／品牌提供）

小切面的膏體設計，完美貼合雙唇，可以精準地描繪出唇瓣，不需要唇刷也可以疊擦出完美的唇妝效果，具有良好的附著力，持久顯色，長時間都可以擁有俐落飽滿的顯色效果。

在質地上面，品牌也加入了添加狗牙薔薇果萃取、玫瑰萃取、摩洛哥堅果油等植萃成分，給予雙唇極致潤澤感，無須額外使用護唇產品，輕盈服貼，不乾澀、不緊繃。

關鍵字：

媚比琳, CLIO, 唇彩, 唇膏

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