歐陽娜娜與唐嫣差17歲「撞鞋又撞包」　秀S曲線小露香肩拚了

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜身兼Roger Vivier大陸區代言人，近日高調為品牌拍攝農曆年形象照，歐陽娜娜換上一身亮眼的平口紅裙，腳踩鑽扣休閒鞋，遊走於火辣與個性之間。同系列更有大陸女星唐嫣與張天愛輪番演繹，三位高人氣女星不約而同「撞鞋、撞包」掀起熱潮。

▲Roger Vivier請到品牌大陸區代言人歐陽娜娜出鏡最新形象照。（圖／品牌提供）



Roger Vivier請到品牌大陸區代言人歐陽娜娜出鏡最新形象照，畫面中歐陽娜娜綁起溫柔包頭，露出精緻五官，身穿火紅平口裙呼應背景，露出纖細的鎖骨線條以及美胸，讓人難以抗拒。視線向下看，更不忘手拿「迷你鑽扣手機包」帶貨一波，包款以品牌招牌字母R、V 寶石及迷你凡爾賽鑽扣點綴，增添奢華氣息；歐陽娜娜也捨棄一般高跟鞋，選擇腳踩鑽扣休閒鞋收尾，帶給粉絲少女氣息。

▲大陸女星唐嫣、張天愛演繹同款鞋包單品 ，Viv’ Skate 鑽扣休閒鞋 N$T49,200 ；Miss Vivier 迷你鑽扣手機包 NT$49,600。（圖／品牌提供）

同系列更有大陸女星唐嫣、張天愛演繹，37歲唐嫣以隨意的帽T搭配運動褲出鏡，不同於歐陽娜娜的少女氣息，兩人硬是差了17歲，但是唐嫣穿著限定款 Viv’ Skate 鑽扣休閒鞋仍是逆齡，鞋款強烈對比紅色和白色，並以 32 顆寶石手工鑲嵌而成；張天愛也以紅色針織衫相呼應，精緻五官同樣不打折扣，美得很不費力。

▲歐陽娜娜以CELINE棒球外套搭配俐落西裝褲 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜時尚資源一流，除了收割Roger Vivier，也常常穿著Louis Vuitton 路易威登（LV）等一線精品出鏡，或是日前才以CELINE棒球外套搭配俐落西裝褲，內搭黃色條紋上衣，將少女氣息發揮至極，最後腳踩converse帆布鞋，完美結合精品與休閒，一連拍下多張美照寵粉。

►日本第一人！45歲米倉涼子搶FENDI大使 超狂凍齡美照網看呆



►真的牛！巴黎世家「新春包款」仔細看驚呆 DIOR牛頭刺繡大玩潮流