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世界五大壯麗地貌啟發　De Beers美鑽詮釋峽谷、沙漠

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▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴De Beers Reflections of Nature 高級珠寶系列Okavango Grace鑽石項鍊與鑽石戒指。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎阻斷人們旅行的自由，不妨隨著De Beers的腳步探索秘境，列入未來的旅行計畫吧！品牌於線上發表靈感源自壯麗自然地貌的Reflections of Nature 高級珠寶系列，5套作品共分別取材自Okavango Grace（奧卡萬戈之優雅）、Motlatse Marvel（莫特拉澤之奇觀）、Namib Wonder（納米比之奇蹟）、Landers Radiance（蘭德斯礁之光芒）和 Ellesmere Treasure（埃爾斯米爾寶藏），分別呈現綠洲、峽谷、沙漠、海洋與北國的奇景。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Motlatse Marvel耳環與項鍊以彩鑽詮釋峽谷的光影。

Okavango Grace系列靈感源自位於De Beers礦場之一波札那的奧卡萬戈三角洲，當地高聳的蘆葦在水面上紮根、在微風中搖曳的景致，化為鑽石原石與拋光鑽石構成的簡潔線條珠寶；而位於南非的莫特拉澤峽谷，啟發品牌創作Motlatse Marvel系列，藉由暖色調鑽石象徵陽光和岩石的自然色調，同時點綴冷色調鑽石則代表幽暗的陰影。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers波紋圖案的Namib Wonder鑽石項鍊，與起伏的沙丘奇景互相呼應。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers靈感源自南非海底奇景蘭德斯礁的Landers Radiance鑽石項鍊，運用鏡框式鑲嵌工藝。

De Beers也將地球上最古老的沙漠--納米比沙漠列為設計主題，於Namib Wonder珠寶展現如沙丘般層疊波紋圖案；奇境路線至南非蘊藏大量珊瑚與熱帶魚的蘭德斯礁，品牌打造Landers Radiance珠寶，結合鏡框式鑲嵌工藝將鑽石鑲嵌於包鑲的框架之中，讓原石不僅可以自由移動，亦可從內外兩側皆可見。第五個主題Ellesmere Treasure珠寶，則以北極霜花的圖案，引領人們遨遊北極圈的埃爾斯米爾島，當中項鍊置中鑲2.18 克拉枕形切割鑽石的花瓣形蝴蝶結，更顯甜美。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲靈感源自加拿大北極圈的埃爾斯米爾島的De Beers Ellesmere Treasure鑽石項鍊展現雪花般的圖案。

大自然非凡景致是珠寶界的靈感寶庫，伯爵（PIAGET）Golden Oasis燦金綠洲珠寶系列，主題為「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」及「Native Bloom 原生之花」，藉由頂級寶石與精湛設計，生動詮釋沙漠綠洲從朝晨至暗夜的迷人光影與色彩。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Desert Minerals漠地之泉系列13.15克拉藍寶石頂級珠寶鑽石戒指，23,400,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，28,400,000元。

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關鍵字：

De Beers, 鑽石, 伯爵, PIAGET

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