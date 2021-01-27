「世紀暖男星座」Top 3！ 　巨蟹母愛噴發、冠軍遇到就嫁了

▲「世紀暖男」星座Top 3 現在揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash）

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暖男絕對是每個女生都難以抵擋的存在，不僅能夠在寒冷的冬天溫暖心房，有些甚至連衣食住行全都考慮到了，就是要給另一半無微不至的照料，那麼現在就從星座角度來分析，「世紀暖男」星座Top 3 ，看看身邊人上榜了沒有！

Top 3 雙魚座

雙魚座上榜很多人都不意外，其實雙魚本來就是為了戀愛而生，對另一半的照料甚至比起自己還多，換句話說，心思細膩的程度比女生還誇張，雙魚雖然有些不切實際的幻想，但是這些想法卻能夠讓女生感到暖心，雙魚會一一記下對方所說的話，哪怕是雞毛蒜皮的小事也努力執行，暖男名號絕對不是假的。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座是比較另類的暖男，由於天生的母愛噴發，讓他們時時刻刻擔任起照顧別人的角色，而且巨蟹付出不求回報，是真正出於愛意想要照顧對方，讓女生感到很放心。同時巨蟹想法相當細膩，總是走在別人前面，這樣的特質造就了巨蟹的暖男特質，簡直是世間寶物。

Top 1 金牛座

在很多人眼裡，金牛座應該是木訥無趣的代表，但正是因為這種特質，金牛的「暖」和別的星座不一樣，他們所想所做都很符合實際，帶給對方最需要的溫暖，不會玩什麼花招，所以不用擔心金牛會走鐘變成甘蔗男，請放心他們會從頭甜到尾， 就算嘴巴不甜，心裡也暖暖。

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