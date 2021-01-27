fb ig video ETtoday search mobile

「世紀暖男星座」Top 3！ 　巨蟹母愛噴發、冠軍遇到就嫁了

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「世紀暖男」星座Top 3 現在揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

暖男絕對是每個女生都難以抵擋的存在，不僅能夠在寒冷的冬天溫暖心房，有些甚至連衣食住行全都考慮到了，就是要給另一半無微不至的照料，那麼現在就從星座角度來分析，「世紀暖男」星座Top 3 ，看看身邊人上榜了沒有！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座上榜很多人都不意外，其實雙魚本來就是為了戀愛而生，對另一半的照料甚至比起自己還多，換句話說，心思細膩的程度比女生還誇張，雙魚雖然有些不切實際的幻想，但是這些想法卻能夠讓女生感到暖心，雙魚會一一記下對方所說的話，哪怕是雞毛蒜皮的小事也努力執行，暖男名號絕對不是假的。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座是比較另類的暖男，由於天生的母愛噴發，讓他們時時刻刻擔任起照顧別人的角色，而且巨蟹付出不求回報，是真正出於愛意想要照顧對方，讓女生感到很放心。同時巨蟹想法相當細膩，總是走在別人前面，這樣的特質造就了巨蟹的暖男特質，簡直是世間寶物。

Top 1 金牛座

在很多人眼裡，金牛座應該是木訥無趣的代表，但正是因為這種特質，金牛的「暖」和別的星座不一樣，他們所想所做都很符合實際，帶給對方最需要的溫暖，不會玩什麼花招，所以不用擔心金牛會走鐘變成甘蔗男，請放心他們會從頭甜到尾， 就算嘴巴不甜，心裡也暖暖。

►世紀難哄星座女Top 3 ！　天蠍超在意底線、冠軍大魔王別想惹

►連跨年都躺在家！「最宅星座Top 3 」金牛精打細算、巨蟹果然上榜

►別想騙過去！「第六感爆棚」星座Top 3 　巨蟹準到發毛、冠軍最冷靜

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 雙魚座, 金牛座, 戀愛, 暖男, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

把可愛《天竺鼠車車》吃下肚！自己做糖霜餅乾　還有暖呼呼紅豆湯圓

把可愛《天竺鼠車車》吃下肚！自己做糖霜餅乾　還有暖呼呼紅豆湯圓

《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍 肥肚凸小腹再見！有助減少「腰間贅肉」的8種超級食物 LVMH高富帥少東偕未婚妻逛進Tiffany店　愛犬換上1.2萬頸圈宣傳 85度C鮮奶茶第2杯20元「只限2天」　路易莎手機支付回饋10% 小資女第一個名牌包首選LV Speedy 25！4特點讓它歷久不衰、人人搶  臺虎推「低卡啤酒」主打零糖份　熱量30大卡比一般「少30%」 衣櫃瘦身好苦惱！日本斷捨離女王教你「5類衣服」先丟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面