當個稱職的懶人！四款必備助宅神器　小白抱枕、龍貓沙發超欠躺

▲宅宅們必備超療癒小灰熊懶骨頭、龍貓懶人沙發好欠躺。（圖／翻攝自chicsindesign.com、ensky.co.jp）

編輯／ChiNg

喜歡宅在家裡的你絕對是最佳防疫代言人，宅沒有錯！錯就錯在你沒有找到讓你完美發揮的「助宅神器」，小編特蒐四款居家軟爛生活必備用品，讓你在家裡廢得開心又舒服。

＃龍貓懶人沙發

各位宮崎駿的鐵粉們對於這款肯定沒有抵抗力，把胖到發萌的龍貓直接搬到你的房間，日本玩具品牌ENSKY推出這款懶人沙發將劇中龍貓慵懶、傻呼呼的模樣完美呈現，除了毛茸茸的外觀相當療癒之外功能上更是驚人，14段的仰角設計讓你自由調整最適合自己的角度，怎麼坐、怎麼躺由你作主。

▲龍貓懶人沙發，大小約53X59X54cm，定價為36,000日圓（約NT$9,706）。（圖／翻攝自ensky.co.jp）

＃小熊懶骨頭

家裡怎麼闖進了一隻睡覺的熊？香港原創品牌Chic Sin Design這款超逼真的外觀設計不仔細看真的會讓人誤以為是一隻小熊，採以特殊的紗線以及獨有的編織技術使得整體非常立體且仿真，無違和感的自然模樣無論放在庭院還是客廳都相當合宜，另外清洗上也相當方便，只要將豆袋的外層拆除便可輕鬆的進行清潔。

▲小熊懶骨頭，大小約33X36X55cm，定價為NT$5595。（圖／翻攝自chicsindesign.com）

＃拉拉熊懶人毯

誰說禦寒不能兼顧美觀？日本購物網站FELISSIMO與人氣卡通偶像拉拉熊合作打造這款超可愛的拉拉熊懶人毯不僅保暖也相當可愛，就連拉拉熊背後的神秘拉鍊都被100％還原，讓你穿上瞬間化身為拉拉熊本人療癒指數爆表，另外若喜歡小白熊的話，此系列也有為粉絲推出小白熊款，兩款都萌到不行就是要讓大家陷入選擇障礙。

▲拉拉熊懶人毯、小白熊懶人毯，定價皆為2,750日圓（約NT$742）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃小白造型抱枕

提到《蠟筆小新》大家肯定不陌生小新的最佳搭擋小白，總是在一旁默默看著小新闖禍、被媽媽罵甚至陪他一起遭殃被懲罰，這次韓國雜貨品牌10X10推出這款小白造型的抱枕以此撫慰平時辛苦的牠，一身潔白的模樣讓人看了好想永遠抱著它不想離開沙發，跟療癒的小白一起來場冬眠吧。

▲小白造型抱枕，大小約20X30X15cm，定價為16,000韓元（約NT$407）。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

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