蝴蝶結控荷包要破了！　小公主鑽飾垂墜寶石勾人

▲林曉同小公主系列鑽戒風格甜美，110,000元起。（圖／林曉同提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶品牌林曉同的小公主系列蝴蝶結造型戒指，甜美風格吸引不少忠實顧客，熱烈反應希望有項鍊等選擇，近日終於催生出新款手環、耳環與項鍊，招牌蝴蝶結還同時垂墜小鑽或紅碧璽，隨著佩戴者的律動而輕晃，俏皮設計更吸睛了。

▲林曉同小小公主戒指（左）35,800元，手環139,000元起。



設計師林曉同從老婆替女兒編髮、在辮子上輕繫蝴蝶結的溫馨一幕獲得啟發，將女孩被捧在手掌心呵護的模樣化為蝴蝶結造型珠寶，凝聚記憶中的幸福時光。他巧妙將蝴蝶結斜放創作戒指、耳環、項鍊與最容易入門的手鍊，並於蝴蝶結中央或整體鑲嵌美鑽，滿足每位小公主。

▲林曉同垂墜紅碧璽的小小公主項鍊（左）33,900元起，耳環59,800元起。



點睛品則從愛神邱比特發想，推出翅膀形狀的Love Décodé「愛情密語」系列珠寶，運用18K玫瑰金勾勒出天使之翼，兩款項鍊還增加18K白金鑲鑽裝飾，美鑽分別順著天使翅膀延伸，或於羽翼之下裝飾心型墜子，彰顯愛情寓意。

▲點睛品 Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀項鍊（左）16,800元， 18K白金玫瑰金比翼雙飛鑽石項鍊16,800元。（圖／點睛品提供，以下同）



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