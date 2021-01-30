小熊維尼在耳邊唱歌被療癒了！超萌頸枕喇叭、藍芽滑鼠幫你上班舒壓

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黃與紅的暖色搭配完美呈現了小熊維尼的療癒形象，冬天人人都該擁有屬於自己的維尼，無論是在家還是辦公室任何你想得到的甚至是想像不到的地方處處都有維尼，小編特蒐四款日常生活中既可愛又實用的小熊維尼商品讓大家買到剁手手。

＃小熊維尼頸枕喇叭

日本迪士尼放火燒粉絲錢包從來不手軟，這次下手很重的推出這款小熊維尼造型的頸枕喇叭，不僅絨毛材質戴起來舒適，兩側都有喇叭讓你同時享受音樂的饗宴，搭配右下方維尼吃著蜂蜜的可愛圖樣讓人完全忘記工作的勞累，休息時間擁有這樣一個頸枕肯定非常放鬆。

▲小熊維尼頸枕喇叭，定價為3,960日圓（約NT$1,068）。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

＃小熊維尼口罩收納盒

因應疫情口罩的需求量只增不減，日本雜貨網站BELLEMAISON推出小熊維尼造型的口罩收納盒，不同於平常的口罩收納包，這個收納盒讓你買回來的口罩同樣能以盒裝的形式以便抽取，只要打開蓋子就能輕鬆拿起一張張的口罩，無論是實用度還是美觀都顧到了還有什麼理由說服自己不買它？

▲小熊維尼口罩收納盒，定價為1,320日圓（約NT$357）。（圖／翻攝自bellemaison.com）

＃小熊維尼無線藍芽鍵盤／滑鼠

說到辦公室怎麼能沒有可愛的鍵盤跟滑鼠呢？擁有好心情才能提升工作效率，韓國3C品牌ROYCHE推出這組上班族必備的療癒神器，把原本方形鍵盤按鍵換成了萌萌的復古圓形，以小熊維尼的經典代表色黃與橘作為主題更把F1到F4四顆按鍵換成小熊維尼與朋友們的圖樣，空白鍵上還寫著大大的POOH，整個鍵盤充滿了維尼；而滑鼠的部分則是把整顆漆上了黃色，上面還印有維尼的大頭，維尼搖身一變成了滑鼠幫你降低工作壓力。

▲小熊維尼無線藍芽鍵盤、滑鼠，定價分別為34,900韓元（約NT$887）、19,900韓元（約NT$506）。（圖／翻攝自roychestore.com）

＃小熊維尼透明冷水瓶

喝水的好處多到數不清，不但能使皮膚變好也能有效提升身體代謝，但生活繁忙很容易就忘記補充水分這件事，若擁有一個超可愛的水壺就不必擔心這個問題了！日本品牌SKATER推出這款小熊維尼造型的透明冷水瓶，牛奶瓶造型的設計印上了簡約的維尼圖樣萌到讓你不喝水都不行，忍不住上班的時候偷瞄他幾眼。此系列除了維尼以外也有推出史努比的版本，把《花生漫畫》直接搬上了冷水瓶既俏皮又可愛。

▲小熊維尼透明冷水瓶、史努比透明冷水瓶，容量為500ml，定價皆為NT$450。（圖／翻攝自shop.norns.com.tw）

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