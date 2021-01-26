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為何遲遲遇不到適合的另一半？是什麼阻擋了妳的桃花運

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文／柯夢波丹　圖／COSMO

進入新年度當然想要戀愛一路順遂，沒太大阻礙，但總是會遇到挫折，或想不透為什麼桃花總是模糊不清？來看看到底是什麼阻礙了自己的桃花運發展。

先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌（可複選）

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.錢幣四 太怕受傷遲遲不敢跨出

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳桃花運最大的阻礙點在於衡量過多，先預設了一些立場反而不敢跨出嘗試新關係或進一步去了解不錯的對象，想要新年度桃花運提升，首先要拋開保守的心態，願意勇於嘗試，把金錢投資在共種興趣和活動上，才能擴展自己的生活領域和拓展人際關係。

2.寶劍騎士 太衝動講出不適當的話

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

有時說者無心，聽者有意，妳需調整自己的溝通，而不是急著只是要結果，這樣的太急躁真的會嚇跑一些本來對妳印象不錯，有意思的對象，有時這張牌會跟口無遮攔或情緒起伏較大有關，或許妳可以思考一下自己哪些部分收斂一些，依然可以展現有個性，但卻可以變成好相處。

3.權杖八 害怕失去自由

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳覺得人生就是要不斷的探索，嘗試新奇事物，享受自由自在的生活，但有時對愛情會有個誤解，關於是不是與另一個人安定下來就會失去自由了，這是妳值得去深思的，當因害怕自由而不敢與另一個人關係太過深入，那麼桃花當然會漸漸退散，真正相愛的關係是不斷一起成長的，需由自身去領悟。

4.世界 正緣接近離開爛桃花

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳是個很認真的人，覺得男女關係有天就是會走入婚姻或家庭，或許之前確實有些不適合的對象，但世界牌的出現，代表著妳桃花運的阻礙即將散去，適合的正緣將進入妳的生命，這也是一張適合成家立業的牌卡，或許真的時候到了，進入生命的下個階段囉。

5.太陽 純純的愛即將展開

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

太陽代表著愛情的難關將會過去，會出現一段單純美好的感情，兩人的相處沒有太多的顧慮，能夠坦然自在的聊心，對方也會成為妳很好的玩伴，增添生活許多情趣，這張牌卡也再告訴妳單純享受愛情的重要，放下心中顧慮，妳的桃花運會很不錯。

6.聖杯騎士 留戀於過去

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳的桃花運最大的阻礙，很有可能來自在妳心中依然留戀著過去的某個體驗，某種放不下的依戀感，這樣的狀況也會讓新對象出現時，妳會把他與過去做比較，以此來判斷是否有真愛的感受，但是當這麼做時，反而關係無法穩定下來，妳也只能停留在戀愛階段，無法建立關係的堅定度喔。

7.星星 太過嚮往心靈相通

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

星星的出現在告訴妳當然兩人心意相通是很美好的，但過與不及，當過度要求心靈層面卻也容易忽略現實中的磨合，並容易期待過高，當對方沒想按照妳認為的樣貌出現時，就又很容易失望，落入感覺心靈不相通的想法中，那麼這也是阻礙桃花運流通的原因囉。

2021年專屬12星座的年運塔羅牌，揭露妳在今年最不可忽略的「3」個重要細節！

上班心好悶！最容易有職場憂鬱的四大星座，金牛存在感低、巨蟹總被要求做雜事…不憂鬱真的太難

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢

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