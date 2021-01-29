2月份爆款球鞋清單！CLOT兵馬俑、AJ5全新配色　一不小心紅包就不保

轉眼間 2021 年已經過了一個月，時序漸漸邁入農曆春節充滿喜氣的時期，不少先前預告的爆款球鞋也蠢蠢欲動，準備來肆虐大家的荷包！今番 COOL 編依然很貼心的搶先為各位球鞋愛好者整理出了一月、二月份「爆款」球鞋販售清單，讓各位粉絲能先做好筆記與心理準備，可以看到像是陳冠希所主理的 CLOT 聯名，或是人氣保證的 sacai 都有推出全新力作，希望大家看完這篇，能讓自己的紅包錢、年終等可以花在最喜愛的球鞋上，如果是小朋友才做選擇，全部都包軌的朋友那就另當別論啦XD~那我們話不多說趕緊來看有什麼爆款球鞋吧！

Ambush x Nike Dunk High “Lethal Pink”

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2020 年底以黑白簡約配色搭配突出 Swoosh 設計的 Ambush x Nike Dunk High，將於 2021 年再度推出另一配色。本次十分吸睛的 "Lethal Pink" 為當初發表會上登場的另一版本，整體輪廓依然為經典的 Nike Dunk，但卻不同於上回的極簡，改使用大膽的桃紅色，相信又能讓不少鞋迷忍不住剁手也要入手。

Air Jordan 5 Retro “Anthracite”

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隸屬於經典且長期復刻的 Air Jordan 系列，Air Jordan 5 可說是近年來品牌積極推出新款的目標，除了有與 Off-White 攜手合作的聯名系列外，還有不少帥氣好看的一般配色，而這回一身黑魂色調的 “Anthracite”，就是備受鞋迷積極討論的款式。 Air Jordan 5 Retro “Anthracite” 整體鞋身都採用帥氣低調的黑魂配色，材質方面相當特別，有別以往的皮革材質，這回則是運用網布與麂皮拼接，呈現出與眾不同的機能感，搭配上反差的銀色色塊以及潑墨細節，殺氣十足的模樣相信會吸引眾多鞋迷。

CLOT x Air Jordan 35 “WARRIOR JADE”

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以宣揚中華文化為出發點的 CLOT，在與 Air Jordan 打造全新的兵馬俑 14 代後，也不忘以最新的 Air Jordan 35 為設計主軸，推出以玉珮為靈感的特殊配色。 CLOT x Air Jordan 35 “WARRIOR JADE” 顧名思義就是以戰士佩帶在身上的玉珮為設計靈感，招牌的弧形結構恰好成為最好的設計所在，仿玉石的深淺色澤，做的十分逼真，搭配上紅色的中國結元素以及灰色基底，一股彷彿如古物般的感受油然而生。

CLOT x Air Jordan 14 Low “TERRACOTTA”

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本次 CLOT 延續過去象徵中國歷史的兵馬俑文化，幻化成球鞋上的特殊細節，並將 13 代替換成續作 Air Jordan 14 Low，運用如砂土與陶器般的色系選擇，為整雙鞋賦予彷彿如古物般的視覺感受，此外還點綴上兵馬俑的盔甲紋路，讓全部細節更加飽滿、完整，絕對是雙吸睛度滿分且極具收藏價值的喬丹鞋。

Nike Dunk Low “Hyper Cobalt”、“Orange Pearl”

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談及到 2021 年最火紅的鞋款，那絕非從 2020 就延燒到今年的 Nike Dunk 莫屬啦~在這股難以抵擋的街頭大勢下，Nike 也持續推出全新配色。 二月份推出的“Hyper Cobalt”、“Orange Pearl”，分別都是十分適合男生與女生的百搭配色，“Hyper Cobalt” 採用一襲藍黑色調，看來與 Air Jordan 1 的傳奇配色十分相像；而另一款 “Orange Pearl” 則是女孩們都難以抵擋的粉嫩色系，粉色加上白色皮革的清新搭配，將 Nike Dunk 的復古輪廓完美詮釋，這兩款雖然都看似簡單，卻都是人氣極高的版本。

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