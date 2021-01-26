fb ig video ETtoday search mobile

BLACKPINK單飛代言夯！紅唇Jisoo當迪奧大使、Rosé代言YSL美翻天

>

▲▼ 霸屏國際美妝！BLACKPINK單飛代言夯 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BLACKPINK人氣夯，四位代言霸屏國際美妝。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__、roses_are_rosie）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

南韓女團BLACKPINK，每位團員的妝容造型，皆是女孩們爭相效仿的時尚指標。身為門面擔當的迪奧彩妝大使Jisoo智秀，每每使用的彩妝單品皆是熱搜話題。近日Jisoo演繹兩款唇膏妝容，一於IG分享就吸引超過460萬粉絲按讚。

▲▼BLACKPINK人氣夯　國際美妝捧錢找代言 。（圖/翻攝自IG）

▲Jisoo可鹽可甜，甜美性感都能駕馭。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__）

Jisoo受Dior邀請，為全新推出的迪奧藍星唇膏，演繹絕美妝容，其中自信紅唇搭配玫瑰木色彩，於雙眸暈染出柔美浪漫，與紅唇完美搭配。另一款珊瑚粉唇則是搭上粉櫻色雙頰，鼻翼、蘋果肌上點綴打亮，使整體妝容綻放澄澈光芒。

YSL日前也釋出全新大理石氣墊粉霜絕美形象照，由同團團員Rosé朴彩英霸氣演繹，她時常以全黑的Saint Laurent造型現身，與身俱來的優雅且迷倒眾生，更有「行走人間的YSL」暱稱。

預計2021秋季上市的大理石氣墊粉霜，時髦極黑大理石紋外殼，夢幻絕美大理石紋的粉凝霜，65%注入來自摩洛哥阿特拉斯山脈從未受污染的茉莉精萃，保養、潤色和底妝一次到位。

另一位團員Lisa更上一層樓，去年10月M.A.C正式任命她為全球品牌代言人，品牌看中她強大的帶貨力和影響力，她更是品牌有史以來第一位來自南韓女性偶像的全球品牌代言人。

有「人間香奈兒」之稱的Jennie也不寂寞，除了和香奈兒友好之外，她更是南韓美妝HERA的代言人，日前為新唇膏系列「NEW Rouge Holic」拍攝形象照，完美示範粉、橘兩色，馬上引起粉絲爭先搶購， 榮登帶貨女生第一寶座。

關鍵字：

BLACKPINK, 代言, 成員

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

孫芸芸穿9萬GUCCI聯名裝爬山　嘟嘴賣萌隔海PK露美腿女兒

孫芸芸穿9萬GUCCI聯名裝爬山　嘟嘴賣萌隔海PK露美腿女兒

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

85度C鮮奶茶第2杯20元「只限2天」　路易莎手機支付回饋10% 小資女第一個名牌包首選LV Speedy 25！4特點讓它歷久不衰、人人搶  金牛都很小氣？最常被誤會的3大星座　Top 1真的太委屈 秀智演唱會全場「肩帶外露」好尷尬　穿大削肩緊身洋裝熱舞 陳妍希中空深U尺度大開！　40歲張柏芝「火紅波浪裙」露腿根拚了 衣櫃瘦身好苦惱！日本斷捨離女王教你「5類衣服」先丟 安格斯12星座一周運勢1/25-1/31　金牛「動起來」就有幸運降臨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面