BLACKPINK單飛代言夯！紅唇Jisoo當迪奧大使、Rosé代言YSL美翻天

▲BLACKPINK人氣夯，四位代言霸屏國際美妝。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__、roses_are_rosie）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

南韓女團BLACKPINK，每位團員的妝容造型，皆是女孩們爭相效仿的時尚指標。身為門面擔當的迪奧彩妝大使Jisoo智秀，每每使用的彩妝單品皆是熱搜話題。近日Jisoo演繹兩款唇膏妝容，一於IG分享就吸引超過460萬粉絲按讚。

▲Jisoo可鹽可甜，甜美性感都能駕馭。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__）

Jisoo受Dior邀請，為全新推出的迪奧藍星唇膏，演繹絕美妝容，其中自信紅唇搭配玫瑰木色彩，於雙眸暈染出柔美浪漫，與紅唇完美搭配。另一款珊瑚粉唇則是搭上粉櫻色雙頰，鼻翼、蘋果肌上點綴打亮，使整體妝容綻放澄澈光芒。

YSL日前也釋出全新大理石氣墊粉霜絕美形象照，由同團團員Rosé朴彩英霸氣演繹，她時常以全黑的Saint Laurent造型現身，與身俱來的優雅且迷倒眾生，更有「行走人間的YSL」暱稱。

預計2021秋季上市的大理石氣墊粉霜，時髦極黑大理石紋外殼，夢幻絕美大理石紋的粉凝霜，65%注入來自摩洛哥阿特拉斯山脈從未受污染的茉莉精萃，保養、潤色和底妝一次到位。

另一位團員Lisa更上一層樓，去年10月M.A.C正式任命她為全球品牌代言人，品牌看中她強大的帶貨力和影響力，她更是品牌有史以來第一位來自南韓女性偶像的全球品牌代言人。

有「人間香奈兒」之稱的Jennie也不寂寞，除了和香奈兒友好之外，她更是南韓美妝HERA的代言人，日前為新唇膏系列「NEW Rouge Holic」拍攝形象照，完美示範粉、橘兩色，馬上引起粉絲爭先搶購， 榮登帶貨女生第一寶座。