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巴黎男裝周／DIOR打造「行走的畫作」　凱特摩絲帶女兒穿勁裝捧場

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記者王蓁蓁 / 台北報導

時尚與藝術密不可分，精品與藝術的結合更是屢屢都能製造火熱話題，DIOR本季攜手現代藝術家Peter Doig打造全新2021冬季男裝，融合擅長的抽象、獨創風格重新演繹DIOR經典元素，就連秀場也成為天馬行空的藝術裝置，模特兒身上一套一套的服裝仿彿行走的畫作，DIOR更邀來傳奇超模Kate Moss 攜手18歲女兒Lila Moss一身帥氣勁裝看秀，即便大秀因應疫情改為線上發表，仍舊不減吸睛程度。

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲傳奇超模Kate Moss 攜手女兒Lila Moss一身帥氣勁裝線上看DIOR大秀。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR將現代藝術家Peter Doig 抽象、獨創風格融入DIOR經典元素打造全新2021冬季男裝。

DIOR此次找來擅長風景與寫實繪畫的千里達藝術家Peter Doig，像是將作品《Milky Way》銀河中點點繁星揮灑在系列當中，巧妙呼應DIOR的占卜信仰，星星也化身成立領軍裝上的排扣、亦或是彷彿勳章般的刺繡，成為點睛之筆 ; Peter Doig也以DIOR先生的愛犬Bobby、已逝設計師Pierre Cardin（皮爾卡登）於1949 年為DIOR先生打造的萬獸之王禮服為靈感，特別創作出全新動物圖案，除了躍上服裝，珠寶、皮帶等配件也都可以看見。

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝創意總監Kim Jones結合品牌擅長工藝，完美重現其繪畫筆觸。

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR2021冬裝 。（圖／品牌提供）

▲兼具實穿與輕便等特性的率性剪裁，同時彰顯DIOR男裝精緻奢華質感。

貫穿系列浪漫柔和的藍、淡紫、灰色、亮黃、以及紅橘色，亦同樣受到Peter Doig作品啟發，DIOR男裝創意總監Kim Jones結合品牌擅長工藝，分別以手繪、刺繡、編織的方式，完美重現其繪畫筆觸，高級訂製時裝規格致敬經典Bar Jacket輪廓、鍍金洛神花紋等，在兼具實穿與輕便等特性的率性剪裁的同時，彰顯精緻奢華質感，華麗的巴洛克鑲金滾邊如同把服裝「框」成了畫作，與大秀現場參考Peter Doig作品《Speaker/ Girl》的天馬行空場景再次呼應。

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR2021冬季男裝 。（圖／品牌提供）

▲配件單品同樣成為此次焦點。

配件方面，由DIOR御用男帽設計師Stephen Jones打造的毛氈帽注入迷人的手繪細節 ; 彷彿中古世紀騎士皮製頭盔同樣惹人注目 ; 穿梭本季以各種尺寸亮相的白色皮革方型包則完美點綴了整體造型，成為本季焦點單品之一。

【看更多2021秋冬男裝】 

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON（路易威登）2021秋冬男裝系列，從預告到大秀都很有哏，超懂話題製造的男裝藝術總監Virgil Abloh，秀前驚喜找來韓國天團BTS與中國男星吳亦凡開箱大秀邀請函，組裝其中的飛機模型，大秀也不單純是模特兒演繹服裝，走秀時的舞步、表情、現場演唱，充滿戲劇張力。各式爆款包魚貫出場，看得目不暇給，例如呼應邀請函的老花飛機包，還有日常生活中的報紙、咖啡杯、文具組，通通化身成重點單品。

►巴黎男裝周 / LV根本哏王！飛機、報紙、咖啡外帶杯全變成爆款包


▲LV 2021秋冬男裝的包包實在太可愛。

PRADA

PRADA 2021秋冬男裝系列，為Raf Simons加入PRADA後，與Miuccia Prada合作操刀的首個男裝系列作品，Miuccia Prada 與Raf Simons希望可以重拾人們對於觸覺所帶來的感官體驗，因此以「Possible Feeling」為主題，強調觸覺和人體自由。

►米蘭男裝周／PRADA用「包屁衣」貫穿秋冬男裝　袖子捲超高、小口袋成焦點

▲PRADA 2021秋冬男裝周 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021秋冬男裝，有寬鬆的輪廓（左）、連體衣等設計，很有視覺效果。

ERMENEGILDO ZEGNA 、FENDI

米蘭男裝周受到疫情啟發，設計師們將感受呈現在衣物之上，ERMENEGILDO ZEGNA 以全新的剪裁方式打破男裝嚴肅感；FENDI秋冬男裝則帶領觀眾走進一場充滿幻想的遊戲中，各種鮮艷色系的外衣成為視覺亮點，將品牌的 logo 圖案徹底抽象化，讓人們在疫情期間保持樂觀精神，連南韓男星李敏鎬都搶先穿著系列單品亮相。

►米蘭男裝周／李敏鎬搶穿FENDI帥翻　ZEGNA 「外出居家服」為疫情而生

▲米蘭男裝周由ERMENEGILDO ZEGNA 開場，FENDI秋冬男裝則找來韓國男星李敏鎬（右）助陣。

關鍵字：

DIOR, 男裝周, 藝術, 凱特摩絲, Kate Moss

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