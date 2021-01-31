趙寶兒零修圖身材網讚「當偶像出道也會成功」　公開激瘦減肥菜單

文／柯夢波丹 圖／tvN、愛奇藝

趙寶兒因為《九尾狐傳》而爆紅，讓更多的人注意到她，但其實她之前在代表作《福秀回來了》還有《Forest》中都有不錯的表現～讓人非常期待她之後的演出．

有著鄰家女神暱稱的趙寶兒，更曾被韓網票選為「作為偶像出道也會成功」女演員，還有她那零修圖也超完美的臉蛋和身材，可見趙寶兒絕對是憑實力在漂亮的，快讓我們一探趙寶兒的保養減肥菜單．

趙寶兒的保養減肥菜單：自製美容果汁

趙寶兒分享自己每天都會自製一杯果汁，幫身體補充能量，不僅熱量低，同時對皮膚也很好，每天喝一杯就會覺得能量滿滿！

趙寶兒說自己的果汁食譜非常簡單，就是氣泡水加入檸檬汁、加入用蘋果、胡蘿蔔、芹菜汁等蔬果汁做成的冰塊，為自己補充滿滿的維他命C．

趙寶兒的保養減肥菜單：吃飯前喝兩杯水

趙寶兒分享如果有時候時間太忙，沒有時間運動，或是沒辦法控制飲食，那她就會運用喝水來降低飢餓感．

也就是在每餐吃飯前會喝兩大杯水，讓自己有飽足感，這樣後續進食也會減少食量，當然這樣做也會比較容易肚子餓，不過趙寶兒也分享說如果餓了就會再喝水，去平撫身體的飢餓感．

趙寶兒的保養減肥菜單：睡前喝一杯熱檸檬水

很多女明星會在早起的時候喝一杯熱檸檬水，不過趙寶兒反其道而行，她習慣在睡前的時候喝一杯熱檸檬水，以檸檬皮泡熱水，睡前喝一杯讓身體酸鹼平衡，也比較好入睡，提升新陳代謝．

趙寶兒的保養減肥菜單：空中瑜珈

趙寶兒分享自己為了維持身材，其實是非常的認真的鍛鍊，而大家也很常能看到她在IG上分享她在運動的照片，而空中瑜珈就是趙寶兒最常做的運動之一．

空中瑜珈需要用到妳的核心肌群，甚至是全身的肌肉，空中瑜珈是個變化性很高的運動，它可以像地面瑜珈一樣，做深層肌群的延展，透過懸掛的布條做各種動作變化；也可以訓練核心，啟動肌肉讓自己能穩定在半空中，所耗費的體力和重訓不相上下，做完之後一樣讓妳汗流個不停。

趙寶兒的保養減肥菜單：皮拉提斯

皮拉提斯絕對是女明星最愛的運動之一，女神孫藝珍也是皮拉提斯的愛好者，而趙寶兒也不例外，運用皮拉提斯來更徹底的伸展跟加強身體的肌耐力．

皮拉提斯在動作時，講究的是呼吸調節與肌力維持一定的水準，藉以提昇整體肌肉力量、平衡、身體柔軟度以及有效動作的身體狀態系統。

此外，皮拉提斯能增強平衡，矯正如脊椎側彎等不良習慣造成的傷害，還可幫助體內淋巴系統循環，增強免疫力，提升血液循環，有效改善氣色和膚質。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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