把可愛《天竺鼠車車》吃下肚！自己做糖霜餅乾　還有暖呼呼紅豆湯圓

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近期爆紅的日本動畫短片《PUI PUI 天竺鼠車車》以超療癒的羊毛氈車身搭配天竺鼠寶寶的PUI PUI叫聲俘獲許多人的喜愛，除了許多品牌相繼推出聯名商品以外，很多網友也在網上分享自己的天竺鼠車車DIY，而推特上一名日本網友（@miso_haru）則是發表一道道親手做的天竺鼠車車料理，每一樣都萌到讓人懷疑這真的是自己做的嗎？

＃天竺鼠車車糖霜餅乾





▲《天竺鼠車車》超夯，日本網友分享系列甜點DIY。（圖／翻攝自推特@miso_haru，下同）



相信大家最近都看到不少天竺鼠車車的聯名餅乾，但因為疫情的關係只看得到、吃不到，因此這位日本網友決定跟大家分享超厲害食譜，自己做除了能品嚐到夢寐以求的美味同時也可以享受製作的樂趣。

糖霜餅乾準備食材

低筋麵粉200g、奶油90g、糖60g、蛋黃1顆

Step1：將軟化後的奶油與糖攪拌均勻並加入蛋黃繼續攪拌。

Step2：篩入低筋麵粉並用刮刀混合，完成後放入塑膠袋將空氣擠出並放入冰箱冷藏30分鐘至1小時。

Step3：將麵糰桿開至邊長5～6mm的正方形並放入已預熱160度烤箱烤15至18分鐘出爐。

接下來就是照著影片把餅乾裝飾成喜歡的樣子，你專屬的天竺鼠車車就完成囉。

＃天竺鼠車車紅豆湯圓

紅豆不但補血又好吃，這款紅豆湯圓營養均衡之餘還有可愛的天竺鼠車車讓人看了賞心悅目，絕對是大小朋友都愛的一道點心。

糯米小湯圓準備食材（可以做五顆）

高筋麵粉100g、低筋麵粉60g、砂糖16g、鹽些許、泡打粉3g、酵母粉2g、沙拉油兩小匙、溫水80cc

Step1：將所有食材均勻混合後用手將之捏成球狀麵糰。

Step2：依照所需的顏色自行加入食用色素染色。

Step3：照著下方影片組裝出天竺鼠車車就完成囉。

＃天竺鼠車車白菜火鍋

除了甜點以外，他也分享了最適合冬天的食物「火鍋」，滿滿一鍋火鍋料上浮著一輛又一輛的天竺鼠車車讓人看了根本捨不得吃，網友紛紛留言「太可愛了啦！」、「我是真的很想吃……」。

白菜火鍋準備食材（4人份）

豬肉片300g、白菜1/2顆、高湯2匙、醬油2匙、水6杯、洋蔥塊3碗、薑絲些許

Step1：將白菜一片一片的剝開，並且將白菜與豬肉沿著鍋子邊緣交替堆疊成四層、圍滿一圈。

Step2：將高湯、醬油、水紛紛淋上，並開火加熱至沸騰時蓋上鍋蓋慢慢燉。

Step3：燉開後將洋蔥、生薑加入倒在上面。

天竺鼠車車準備食材

白蘿蔔與紅蘿蔔（此次不使用食用色素）、小黃瓜、蛋黃液

照著下方的影片步驟就可以做出喜愛的天竺鼠車車囉。

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