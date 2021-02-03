自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

記者王蓁蓁 / 台北報導

通常只要聊到玫瑰相關的話題，大多數的女孩們都會瞬間發射「愛心眼」光波，不論是玫瑰系保養品、化妝品、香氛，都讓玫瑰控們招架不住，通通想搜集起來！

▲聊到玫瑰相關的話題，大多數的女孩們都會瞬間發射「愛心眼」光波。（圖／記者黃克翔攝）

關於玫瑰花有許多美麗的傳說，在希臘神話中，玫瑰象徵著愛＆美神維納斯的化身 ; 在古埃及故事中，埃及豔后以玫瑰水沐浴因而美貌不衰，此後「玫瑰」更成為美麗與女人的代名詞。

▲「玫瑰」是美麗與女人的代名詞。（圖／Pakutaso）

長久以來各大保養品牌也從世界上各種玫瑰中淬鍊出活性成分的玫瑰保養品，其中生長在冰天雪地的阿爾卑斯山最為珍稀的 一「雪玫瑰」，在頂級保養界大受歡迎，強大的賦活肌膚與補水鎖水的稀有能量，讓不少名媛、KOL陷入瘋狂。

▲生長在冰天雪地阿爾卑斯山的珍稀雪玫瑰，在頂級保養界大受歡迎。（圖 / 品牌提供）

極地雪玫瑰系列除了很適合喜歡玫瑰、薰衣草香氣的女孩，讓人有被公主般的寵愛感，以獨特的幹細胞萃取技術封存雪玫瑰修護力，更能維持肌膚緊緻與健康，養出玫瑰花瓣般的軟嫩肌膚，就連敏感肌膚、及醫美術後的敏弱肌都適用，還能被香氛圍繞，創造專屬的自然迷人氛圍。

▲極地雪玫瑰系列很適合喜歡玫瑰、薰衣草香氣的女孩，讓人有被公主般的寵愛感。（圖／品牌提供）

保濕度絕對是肌膚保養的關鍵，堪稱補水美肌神隊友的極地雪玫瑰精萃，三效的鎖水配方讓肌膚補水鎖水，並且喚醒肌膚修復能量，回復皮膚彈性與潤澤肌膚；白天搭配奢華的極地雪玫瑰凝霜，輕輕一抹，舒緩疲倦的肌膚、恢復肌膚彈性，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗，完全猜不出年齡的稚嫩少女感；夜晚則以極地雪玫瑰乳霜，拯救在外一天奔波下來造成的不穩定肌，溫和質地瞬間吸收，並深入肌膚底層修復肌膚，嫩出人生新高點。

▲極地雪玫瑰精萃，30ml、NT$3,255。（圖／品牌提供）

▲極地雪玫瑰凝霜，30g、NT$3,255。（圖／品牌提供）



▲極地雪玫瑰乳霜，30g、NT$3255。（圖／品牌提供）

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